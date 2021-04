M.U.S sa chce priblížiť slovenským poslucháčom, predstavuje singel

Bratislava 16. apríla (TASR) - Rok poznamenaný pandémiou a s ňou súvisiacim lockdownom neprial koncertom a živej hudbe. Pre väčšinu muzikantov bol však takmer ideálny na prácu v štúdiu. Tento čas využili na tvorbu nových skladieb aj speváčka M.U.S - Michaela Husárová spolu s producentom Maxom Miklošom. Výsledkom je pripravované EP po slovensky spievaných skladieb. Prvou z nich je singel Nestačí. "Témou skladby je zamilovanosť a zároveň vyjadrenie nostalgie z nefungujúceho vzťahu," TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.



M.U.S doteraz vydávala skladby v angličtine, voľbou slovenčiny však nič nepokazila a posunula svoju tvorbu na nový level. "Po debutovom albume ME sme sa rozhodli, že je čas určiť si ďalšie výzvy. Chceli sme sa priblížiť slovenským poslucháčom, a tak som začala písať texty v rodnom jazyku. Aj keď to spočiatku nebola moja komfortná zóna," vysvetľuje Michaela.



Nestačí však nebude jej jediný slovenský počin. Mladá speváčka spolu s dlhoročným producentom Maxom Miklošom pracujú na novom EP, ktoré má byť celé v slovenčine. "Chceme spájať náš jedinečný sound s textom, ktorý si každý môže spievať doma v obývačke," dodal Mikloš.



"Aranžmán novej pesničky je inšpirovaný tanečnými hitmi 80. rokov a zasadený do súčasných trendov popu," poznamenala Čurná k singlovej novinke. O jej umelecký vizuál sa postarali Illuminate production v spolupráci so samotnou speváčkou a hercami Denisom Kendym a Martinou Čulíkovou. "Mala som v hlave konkrétnu predstavu o záberoch, príbehu a nálade videoklipu. A veľmi sa teším, že ju kameraman Martin Miko dokázal dokonale zhmotniť do finálneho výsledku," uzavrela M.U.S.