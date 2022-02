Muž v čiernom Johnny Cash sa narodil pred 90 rokmi

Na archívnej snímke z februára 1985 je duet country speváka Johnyho Casha a jeho manželky June Carterovej-Cashovej v Radio City Music Hall v New Yorku. Foto: TASR/AP

Bratislava 26. februára (TASR) – Johnny Cash patril k najväčším postavám americkej country hudby. Nezabudnuteľný basbarytónový hlas, skromné vystupovanie a pre neho typický čierny šatník mu vyniesli prezývku Muž v čiernom. Spieval prezidentom aj väzňom. Bývalý prezident USA Richard Nixon ho pri stretnutí v júli 1972 nazval skutočným hlasom Ameriky, bohatým a silným ako samotný národ.V sobotu 26. februára uplynie 90 rokov od narodenia legendy žánru country & western Johnnyho Casha.John R. Cash sa narodil 26. februára 1932 v Kingslande, štát Arkansas. Vyrastal so šiestimi súrodencami v chudobných pomeroch. Prvú pesničku zložil už ako dvanásťročný. Počas vojenskej služby na leteckej základni v nemeckom Landsbergu si kúpil gitaru a tu aj založil svoju prvú skupinu Landsberg Barbarians. Prvé nahrávky urobil v Memphise pre vydavateľstvo Sun Records Sama Phillipsa, v ktorom nahral prvé piesne aj Elvis Presley.V júni 1955 mal v country rebríčku prvú pieseň Cry!, Cry!, Cry!. V októbri 1956 prvýkrát viedol country rebríček so skladbou I Walk The Line, tá sa dostala aj do popového rebríčka. V októbri 1957 vydal prvú LP platňu s názvom Johnny Cash With His Hot And Blue Guitar. Na nej boli aj dva veľké hity I Walk The Line a Folsom Prison Blues. V novembri 1958 pridal druhý album The Fabulous Johnny Cash. Platne a živé nahrávky vychádzali v raketovom tempe, v januári 1970 vydal už tridsiatu tretiu LP Hello, I'm Johnny Cash. Platňa dostala názov podľa prvého oslovenia divákov na jeho koncertoch.Osobitou stránkou umelca boli koncerty vo väzniciach. Dva z najznámejších vyšli v máji 1968 na LP Johnny Cash At Folsom Prison a Johnny Cash At San Quentin v júni 1969. V tejto najstaršej väznici v Kalifornii, otvorenej v júli 1852, bolo na jeho koncerte 3000 väzňov. Z tejto platne je aj známa pieseň A Boy Named Sue, za ktorú dostal cenu Grammy. Obidva albumy sa v USA predávali viac než albumy Beatles.Od júna 1969 do marca 1971 mal vlastnú televíznu The Johnny Cash Show na stanici ABC, kde si pozýval hviezdy americkej hudobnej scény, medzi nimi bol Carl Perkins, Linda Ronstadt, Roy Orbison či Bob Dylan. Konala sa v Nashville, ktoré bolo centrom americkej country hudby. Viackrát sa objavil vo filmoch aj ako herec - napríklad v epizóde Labutia pieseň v známom detektívnom seriáli Columbo, jeho hlas zaznel aj v populárnych Simpsonovcoch.V júni 1962 sa začala jeho spolupráca so speváčkou a skladateľkou June Carterovou, ktorá začínala so spevom ako 12-ročná v rodinnej skupine Carter Family. V roku 1968 sa stala druhou Cashovou manželkou (s prvou ženou Vivian Liberto bol spevák ženatý v rokoch 1950-1967, mali štyri dcéry). Práve June je autorkou slávneho hitu Ring Of Fire. June nahrala štyri sólové albumy, spolu s manželom vydali šesť albumov.V singlovej TOP 40 country hitparády mal 95 piesní, 15 z nich sa dostalo aj do popového rebríčka, hitmi boli Ballad Of A Teenage Queen, Ring Of Fire, I Walk The Line, Folsom Prison Blues aj A Boy Named Sue. Jeho úspešnú dráhu dokumentuje cez osem desiatok štúdiových albumov a viac ako stovka vydaných albumov a rôznych kompilácií.Vo februári 2010 vyšiel album s názvom American VI: Ain't No Grave, na ktorom sú nahrávky z obdobia roku 2003, teda krátko pred jeho úmrtím, a v marci 2014 album Out Among The Stars, na ktorom sú štúdiové nahrávky z rokov 1981 – 1984. Predaj jeho albumov dosiahol viac ako 90 miliónov výliskov.V roku 1980 ho ako najmladšieho speváka uviedli do Siene slávy country music, v roku 1992 aj do Rock and rollovej siene slávy. Jeho tvorba bola odmenená osemnástimi cenami Grammy, prvú získal už v roku 1968 za duet Jackson s manželkou June.June Carter Cashová zomrela 15. mája 2003 vo veku 73 rokov v Nashville. Jej manžel Johnny Cash ju prežil iba o štyri mesiace, zomrel 12. septembra 2003 vo veku 71 rokov takisto v Nashville. Cashova dcéra z prvého manželstva Rosanne (1955) je úspešnou country speváčkou, podobne aj syn z druhého manželstva John Carter Cash (1970) je spevákom, skladateľom a producentom.Dom, v ktorom žil Johnny Cash s manželkou prakticky až do smrti, kúpil v závere roka 2005 Barry Gibb zo slávnej kapely Bee Gees za 2,5 milióna dolárov. V apríli 2007 dom vyhorel. Spolu s Elvisom Presleym, Jerry Lee Lewisom a Carlom Perkinsom vytvoril Cash v 50. rokoch 20. storočia štýl rockabilly, zjednocujúci tvrdú country hudbu a rythm and blues. Johnny Cash bol najobľúbenejším interpretom českého speváka Pavla Bobka. Ten v auguste 2010 vydal album Víc nehledám, ktorý bol poctou tomuto slávnemu americkému umelcovi.