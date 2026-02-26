< sekcia Magazín
Múzeum Danubiana vzdá hold Karolovi Kállayovi
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Múzeum Danubiana pripravuje výstavu Karol Kállay - Svedectvo epochy. Výstava venovaná jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej fotografie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia narodenia Karola Kállaya. Vybraný súbor jeho fotografií budú mať návštevníci možnosť obdivovať od 8. marca do 31. mája.
Výstava zachytáva kultúrne a spoločenské premeny 20. storočia. „Prostredníctvom výnimočného vizuálneho jazyka otvára priestor na zamyslenie nad tým, ako obraz formuje naše vnímanie minulosti i súčasnej identity,“ uvádza galéria k výstave, ktorej kurátorom je Norbert Šlachta.
Svetoznámy fotograf Karol Kállay sa venoval fotografovaniu od svojich desiatich rokov. „Už ako 16-ročný získal na celoštátnej výstave fotografií zlatú medailu a jeho prvé práce mu v tom čase uverejnili aj vo švajčiarskom časopise Camera. Po ukončení vysokoškolských štúdií fotografoval ako profesionál pre týždenníky Svět v obrazech a Domov a svet,“ pripomína Danubiana tvorbu Kállaya, ktorý fotografoval módu v Bratislave a Prahe, neskôr dlhodobo v Berlíne a Paríži. Pripravoval reportáže pre prestížne zahraničné magazíny GEO, Stern, Merian či Paris Match.
Bol členom nemeckej spoločnosti Bilderberg a „obrazové správy“ doniesol z Afriky, Indonézie, Thajska, Austrálie, USA a Ruska. Mnohým sa do pamäti vryli Kállayove obrazy starej Bratislavy, jej uličky, letné dni na nábreží Dunaja či kultový obraz rehoľných sestier otočených chrbtom hľadiacich na mesto.
„Hlavné mesto zachytené Kállayovým neopakovateľným pohľadom zahŕňa fotokniha Bratislava moja. Lásku k Prahe zas demonštroval v publikácii Franz Kafka a Praha,“ poznamenáva galéria k umelcovi, ktorý sa snažil zachytiť to, čo nikto iný, byť na miestach, kde druhí nedorazili.
Karol Kállay sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Študoval na gymnáziu v Trenčíne, v roku 1948 promoval na Vysokej škole ekonomickej. Celý svoj život venoval fotografii. Vydal takmer 50 kníh, prvá Slovenské rieky vyšla v roku 1954. Publikácie Pieseň o Slovensku a Los Angeles získali okrem iných ocenení aj Cenu UNESCO ako najkrajšie knihy sveta. Svoju tvorbu prezentoval na vyše 80 výstavách doma i v zahraničí. Bol držiteľom viacerých vyznamenaní, medzi nimi i Pribinovho kríža I. triedy za celoživotné dielo. Zomrel 4. augusta 2012 vo veku 88 rokov v Bratislave.
