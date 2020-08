Múzeum moderného umenia v New Yorku opäť po mesiacoch otvorili

New York 28. augusta (TASR) - Múzeum moderného umenia (MoMA) v americkom meste New Yorku sa vo štvrtok znova otvorilo pre verejnosť po takmer šiestich mesiacoch, keď bolo zatvorené z dôvodu koronavírusovej pandémie. Informovala o tom agentúra DPA.



Počas prvého dňa po opätovnom otvorení privítalo toto svetoznáme múzeum s kapacitou zníženou na 25 percent mnohých návštevníkov.



"S novými bezpečnostnými protokolmi a opatreniami v platnosti si naši diváci môžu naďalej užívať jedinečné zážitky v našich galerijných zbierkach a na výstavách. Dúfame, že tu nájdu potešenie a inšpiráciu," povedal riaditeľ múzea Glenn Lowry v tlačovom vyhlásení.



Múzeá v New Yorku, ktoré sa zatvorili v marci v rámci snáh zastaviť šírenie koronavírusu, dostali povolenie otvoriť pre návštevníkov v pondelok.



Metropolitné múzeum umenia (MET) sa opäť otvorí cez víkend; od 3. septembra bude sprístupnené Múzeum amerického umenia Whitneyové a o mesiac neskôr aj Guggenheimovo múzeum.



New York bol v Spojených štátoch jedným z najväčších ohnísk nákazy. V poslednom období sa tam však počet prípadov infikovaných výrazne znížil.



Ďalšie kultúrne inštitúcie v New Yorku vrátane divadiel na Broadwayi, Metropolitnej opery či Newyorskej filharmónie nateraz znovuotvorenie vylúčili minimálne do konca tohto roka.