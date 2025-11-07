< sekcia Magazín
Muži s menom René majú pomalšie reakcie
Patria k tým, čo sejú a zároveň aj žnú.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Mužské meno René má latinský pôvod a v preklade znamená "znovuzrodený". Nositeľov tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne Ren, Reno, Renko. Meniny majú 7. novembra.
Patria k tým, čo sejú a zároveň aj žnú. Často sa ich osobnosť rozvinie do takej miery, že ich pôvodný skepticizmus sa zmení na vášnivé presvedčenie. Aj ich vôľa sa najskôr prejavuje obdivuhodnou silou, potom prechodne ustane.
Muži s menom René majú pomalšie reakcie. Ich profesionálne zameranie je široké. Môžu byť napríklad poľnohospodármi alebo bádateľmi. Potrebujú mať najmä viditeľné výsledky, potrebujú "žať".
Zdravie týchto mužov je priemerné. Prejavujú sa na ňom rizikové vplyvy ich niekedy nepokojného duševného života. Mali by si chrániť najmä pečeň a pľúca.
Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú purpurová, zelená, modrá. Ochranné rastliny divozel, zemedym, ochranné kamene jaspis a perla.
