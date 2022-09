Muzikál Fantóm opery sa vo februári 2023 rozlúči s Broadway

New York 17. septembra (TASR) - Muzikál Fantóm opery, ktorý je najdlhšie uvádzaným muzikálom v Majestic Theatre na Broadway v New Yorku, vo februári 2023 odohrá v tejto kultúrnej inštitúcii svoje záverečné predstavenie. Dôvodom je pokles návštevnosti po pandémii. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry AP.



Posledné predstavenie je naplánované na 18. februára budúceho roka. Bude to necelý mesiac po tom, čo tento muzikál anglického skladateľa Andrewa Lloyda Webbera zaznamená 35. výročie od svojej premiéry na Broadway v januári 1988.



Tento muzikál je finančne nákladný na udržanie a príjmy z lístkov boli po obnovení predstavení po pandémii kolísavé, píše AP.



Fantóm opery sa stane ďalšou šou, ktorá padne za obeť poklesu počtu divákov v období od začiatku pandémie, napísal na svojej webovej stránke denník The New York Times.



Hudbu k Fantómovi opery zložil Andrew Lloyd Webber. Muzikál je adaptáciou románu francúzskeho spisovateľa Gastona Lerouxa, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1909. V príbehu sa znetvorený hudobný skladateľ zamiluje do mladej sopranistky Christine.



Muzikál mal svetovú premiéru v Londýne v roku 1986 a odvtedy ho videlo viac než 145 miliónov ľudí v 183 mestách.