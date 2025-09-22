< sekcia Magazín
Mysterióznu Jadwigu, čarodejnicu z Beskýd odpremiérujú v Ružomberku
Pôvodom českého filmára žijúceho v Liptovskom Mikuláši inšpirovalo rozprávanie starej mamy o prípadoch čiernej mágie, ktorú ženy vykonávali v oblasti Beskýd.
Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Neobvyklý mysteriózny príbeh ponúkne divákom celovečerný hraný film Jadwiga, čarodejnica z Beskýd. Aj na Slovensku ho nakrúcal scenárista a režisér Petr Turoň. Pôvodom českého filmára žijúceho v Liptovskom Mikuláši inšpirovalo rozprávanie starej mamy o prípadoch čiernej mágie, ktorú ženy vykonávali v oblasti Beskýd. Slovenská premiéra snímky voľne inšpirovanej skutočnými prípadmi mágie sa uskutoční 14. októbra v kine Kultúra v Ružomberku. TASR o tom informoval režisér filmu.
Petr Turoň pochádza z Mostov u Jablunkova, kde sa podľa režiséra čarovanie skutočne ešte donedávna praktizovalo. „Táto dedina sa nachádza na trojmedzí Česka, Slovenska a Poľska, preto filmový príbeh rezonuje vo všetkých týchto troch krajinách, kde bude aj film distribuovaný,“ dodal filmár a potvrdil, že zo strany slovenských kín je o film Jadwiga, čarodejnica z Beskýd veľký záujem.
Nezávislý film tvorcov úzko spätých s jeho témou priťahuje pozornosť. „Diváci sa môžu tešiť na krásne až melancholické zábery Beskýd, originálny príbeh, podmanivú hudbu a neopozerané herecké tváre. Film sa z väčšej časti natáčal práve na Slovensku, najmä na Liptove, ale aj v Banskej Bystrici a v okrese Stará Ľubovňa,“ poznamenal Turoň.
V mysterióznej detektívke sa hlavný hrdina, vyšetrovateľ, vracia do Beskýd, aby tam doriešil prípad tzv. beskydských čarodejníc. Čierna mágia, ktorá vo filme hrá kľúčovú úlohu, vychádza zo skutočných spomienok tamojších pamätníkov, avšak postava Jadwigy nie je historicky podložená. Režisér a scenárista ju vytvoril spojením predobrazov niekoľkých reálne žijúcich čarodejníc.
Česko-slovenský film Jadwiga, čarodejnica z Beskýd vstúpi do slovenskej kinodistribúcie 14. októbra, v českých kinách ho nájdu diváci od 3. októbra.
