Na aké novinky z filmového sveta sa môžete tešiť v novembri

Bratislava 5. novembra (OTS) - Nenechajte sa vystresovať a popri nákupoch sa zrelaxujte v kine. Spríjemnite si čas výbornými filmami z pestrej ponuky od Cinema City.



Ladies Movie Night - Charlieho anjeli Foto: Cinema City

Babská jazda sa začína. Charlieho anjeli (Kristen Stewartová a Elly Balinská) sa vždy starali o bezpečnosť a ponúkali investigatívne služby súkromným klientom. Skupina najlepšie vycvičených žien s vražednými schopnosťami a inteligenciou, pod vedeným tajomného Charlesa Townsenda, v utajení ochraňuje svet. Keď inžinierka Elena (Naomi Scottová) zistí, že technológiu, ktorú vyvíjala, chce jej šéf predávať ako zbraň, rozhodne sa mu postaviť. Obráti sa na Charlieho anjelov, aby jej pomohli a stane sa jednou z nich. Akčné a zvodné špiónky musia čeliť ďalším nástrahám a hrozbám, aby ochránili životy nás všetkých. Užite si zvodne nebezpečných anjelikov 12.11. na Ladies Movie Night v kinách Cinema City Eurovea! Ak si nechcete nechať ujsť túto babskú jazdu a ešte nemáte lístky, kúpite si ich tu.





Le mans 66 - 14. novembra

Strhujúci príbeh o automobilovom konštruktérovi Carroll Shelby a britskom šampiónovom jazdcovi Ken Miles, ktorí spoločne navrhnú pre automobilku Ford revolučné závodné auto. Ford II sa totiž chce pomstiť Enzovi Ferrarimu výhrou na okruhu Le Mans, ktorého autá z dielne Ferrari nepretržite vyhrávajú. Shelby, Miles a ich tím sú pripravení poraziť neporaziteľné Ferrari, fyzické zákony a ich vlastných démonov. Ich úsilie si však vyberá nemalú daň – avšak pocit víťazstva je oveľa silnejší. Tento film si môžete užiť a vychutnať so špeciálnymi efektmi aj v 4DX v Cinema City Aupark.



Le mans 66 Foto: Cinema City/CinemArt

Hudba ľudí spája a mení ich životy. Kto iný by to mal vedieť lepšie než kultová skupina Depeche Mode, ktorá v rokoch 2017/2018 odohrala 115 koncertov v rámci svojej Global Spirit Tour pre viac ako 3 milióny fanúšikov po celom svete. Povolali režiséra Antona Corbijna, autora klipov svetoznámych hitov ako Personal Jesus alebo Enjoy the Silence, aby zachytil neuveriteľnú energiu ich vystúpení a spolu s ňou aj príbehy šiestich najvernejších fanúšikov. Výsledkom je pôsobivý koncertný film, ktorý zachytáva vzrušujúcu show v belínskej Waldbuhne v roku 2018 spoločne s intímnym pohľadom na to, ako sa tvorba Depeche Mode premieta do života ich priaznivcov. Koncert si môžete do sýtosti užiť v kinosálach Cinema City od 21. novembra.



DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST Foto: Cinema City

Neoddeliteľné sestry sa vracajú v pokračovaní Frozen 2, aby spoločne bojovali proti nepriateľským silám ohrozujúce celé kráľovstvo Arendelle. Nebojácna a večne pozitívna Anna s magickou sestrou Elzou budú spolu so svojimi priateľmi, snehuliakom Olafom, sobom Svanom a horárom Kristoffom, stáť proti začarovaným zlým silám, ktoré chcú Elze a celému kráľovstvu ublížiť. Tento film si môžete užiť a vychutnať so špeciálnymi efektmi aj v 4DX v Cinema City Aupark.



Frozen 2 Foto: Cinema City/Saturn

Arturo bol uznávaný michelinský šéfkuchár, až kým pre problémy s ovládaním hnevu neskončil vo väzení. Po prepustení musí robiť verejnoprospešné práce, a tak učí variť skupinku ľudí s Aspergerovým syndrómom. Hoci ich spôsob myslenia je mu vzdialený, v jednom zo svojich študentov objaví kulinárskeho génia a rozhodne sa mu pomôcť vyhrať kuchársku súťaž. Temperamentný kuchár a jeho znevýhodnený študent tak vytvoria originálnu dvojicu, pre ktorú žiaden sen nie je nesplniteľný.



S chuťou Toskánska Foto: Cinema City/Itafilm

V novembri si môžete ešte stále v kinách Cinema City pozrieť slovenskú novinku Amnestie, Sirotu Brooklyn, animák Rodina Addamsovcov a nového Terminátora, ktorý sa premieta aj v 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.