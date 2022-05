Na dome, v ktorom vyrastal Jozef Gabčík, osadili novú pamätnú tabuľu

Rajecké Teplice 26. mája (TASR) - Na dome, v ktorom vyrastal Jozef Gabčík, osadili vo štvrtok v Rajeckých Tepliciach-Poluvsí novú pamätnú tabuľu. Podľa tajomníčky Oblastného klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka Žilina Sone Vanovčanovej na nej opravili údaje o veliteľovi operácie Anthropoid - atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe.



Doplnila, že o výmene tabule začali uvažovať pri prípravách 80. výročia operácie Antropoid. "Chceli sme upraviť na tabuli nepresné údaje a nedostatky. Je iná doba. Dovoľuje nám zverejniť iné informácie, než v období 50. rokov minulého storočia, keď boli účastníci západného odboja ako Jozef Gabčík perzekvovaní. A tieto informácie sa ani nezverejňovali," povedala Vanovčanová.



Pôvodnú informáciu o rodnom dome nahradila informácia o dome, v ktorom Gabčík vyrastal. "Z výpovedí jeho rodinných príslušníkov vieme, že sa narodil v Poluvsí. Ale nevieme presne kde. Podľa výpovede jeho sestry však vieme, že sa narodil na starom gazdovstve. To sa malo nachádzať v starej časti Poluvsia. Dom, v ktorom Jozef Gabčík vyrastal, postavili v roku 1912 a dostavali ho už pred jeho narodením. Bol niekoľkodňové dieťa, keď sa do tohto domu presťahovali," vysvetlila tajomníčka oblastného klubu vojenských výsadkárov.



Povedomie o veliteľovi operácie Anthropoid zachováva aj 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, ktorý nesie čestný názov Pluk Jozefa Gabčíka. "Hľadali sme významnú vojenskú postavu v našich dejinách, ku ktorej by sme sa mohli upnúť. Poluvsie je pri Žiline a to, čo Gabčík ako člen skupiny Athropoid vykonal, je blízke nám. Sme radi, že môžeme niesť čestné meno Jozefa Gabčíka a je to aj dobrý odkaz pre mladú generáciu," podotkol zástupca veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline Miroslav Modrocký.



Pamätnú tabuľu slávnostne odhalia počas Memoriálu Jozefa Gabčíka v Poluvsí, ktorý sa uskutoční v sobotu (28. 5.). Autorom aktualizovaného textu je slovenský historik Martin Posch.