Na Exit 2024 prídu Black Eyed Peas, Gucci Mane, Carl Cox i Tom Morello

Bratislava 25. januára (TASR) - Známy festival Exit predstavuje prvých 24 účinkujúcich. Ďalší ročník tohto hudobného podujatia sa ponesie v duchu hesla Exit Starseeds "Spolu prebudíme naše supersily", uskutoční sa od 10. do 14. júla v Petrovaradínskej pevnosti v srbskom Novom Sade. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



V zozname účinkujúcich si fanúšikovia nájdu takých interpretov, akými sú Black Eyed Peas, Carl Cox, Gucci Mane, Tom Morello, John Newman, Steve Angello, Bonobo, Rudimental, Dub FX, Iniko, Joker Out, Kenya Grae, Lakeside X či Nemesis. Na čele tohtoročného line-upu stojí popkultúrna ikona Black Eyed Peas, globálny trapový priekopník Gucci Mane a jeden z najinovatívnejších gitaristov na svete a hnací motor kapely Rage Against the Machine Tom Morello.



Predstavia sa aj lídri novej generácie umelcov Kenya Grace a Iniko, populárna britská skupina Rudimental, popová a soulová senzácia John Newman, austrálsky vizionár Dub FX, hitmakeri Willy Williams, Ian Asher a Steve Angello, ako aj regionálna senzácia Joker Out.