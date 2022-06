Na filmovom festivale v Bologni si zasúťaží blu-ray s Nočným jazdcom

Bratislava 16. júna (TASR) - Blu-ray nosič so slovenským digitálne reštaurovaným filmom Noční jazdci (1981) režiséra Martina Hollého sa prebojoval do finále súťaže o cenu DVD Awards festivalu klasického filmu Il Cinema Ritrovato v Bologni. "Organizátori ho vybrali medzi 33 najlepších nosičov spomedzi viac ako 100 prihlásených blu-ray a DVD vydaní z celého sveta so zameraním na klasickú kinematografiu," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová. Víťaza vyhlásia počas 36. ročníka bolonského festivalu, ktorý sa tento rok koná od 25. júna do 3. júla.



Európsky festival klasického filmu každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie blu-ray a DVD vydania filmových klasík starších ako 30 rokov s cieľom zviditeľniť vydávanie dôležitých klasických diel na DVD a blu-ray nosičoch. "Každý rok do súťaže prihlasujeme najnovšie blu-ray, respektíve DVD vydania filmov. Časová obmedzenosť vydania je základnou podmienkou prihlasovania. Bolo logické, že tento rok sme prihlásili blu-ray nosiče Noční jazdci Martina Hollého a Krátke filmy Dušana Trančíka, ktoré sme nedávno vydali," vysvetľuje výber Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ.



Podčiarkuje, že jedným z cieľov súťaže je objavovať klasické diela. "Predpokladal som, že výberovú komisiu zaujmú skôr krátke filmy, pretože sú vo svete dnes úplne neznáme. Na moje milé prekvapenie sa rozhodli pre Nočných jazdcov," dodal k voľbe Hollého digitálne reštaurovaného filmu, ktorý mal svetovú premiéru v roku 2020 na festivale klasických filmov Lumiére v Lyone. "No v zahraničí je to zatiaľ takmer neznámy film," poznamenal Steranka.



SFÚ nefiguruje vo finále súťaže o cenu DVD Awards na Il Cinema Ritrovato prvýkrát. Vo finálovom výbere je piaty rok za sebou. "Je to vďaka samotným filmom, ale aj vďaka úrovni ich digitálneho reštaurovania. Práca, ktorú vykonáva naše oddelenie digitálnej audiovízie je na úrovni minimálne európskej špičky," konštatoval Steranka.



Dobrodružná dráma Noční jazdci o pašovaní koní na slovensko-poľskom pohraničí krátko po prvej svetovej vojne hovorí o dvoch silných osobnostiach, ktorých vzájomné stretnutie a presadzovanie vlastných záujmov vedie k zbytočnej smrti piatich ľudí. Blu-ray nosič obsahuje okrem filmu profil režiséra Martina Hollého a fotografie z filmu a nakrúcania. Titulky má anglické, francúzske a slovenské pre nepočujúcich.