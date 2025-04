Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?

PREČO PODPORIŤ DEŇ NARCISOV?



Aj váš príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré Liga proti rakovine realizuje s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:

● Onkoporadňa - individuálne telefonické a mailové poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a ich blízkych.

● Sieť onkopsychológov - odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas liečby.

● Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých - skupinová podpora pre ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

● Sprievodca - mapuje individuálne potreby pacientov vo vybraných nemocniciach a následne poskytuje užitočné a praktické rady a informácie.

● Jednorazový finančný príspevok - finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

● Krátkodobé ubytovanie - možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie chorého dieťaťa alebo onkologických pacientov počas liečby.

● Parochne pre pacientky - projekt „Vystrihaj sa Slovensko“ zabezpečuje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

● Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine - celoročné vzdelávacie, pohybové a voľnočasové aktivity pre onkologických pacientov.

● Rodinné a relaxačné pobyty - pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov i celých rodín.

● Prevencia - informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuuje LPR do zdravotníckych zariadení i individuálnym záujemcom.

● Advokácia pacienta - skúsenosti a kontakty umožňujú Lige proti rakovine komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

● Vzdelávanie zdravotných sestier - pre skvalitnenie komunikácie a odovzdávanie užitočných informácii v sociálnej oblasti realizácia vzdelávania zdravotných sestier pracujúcich s onkologickým pacientom

● Supervízia onkopsychológov a sociálnych pracovníkov - pravidelné supervízne stretnutia, ktoré umožňujú výmenu skúseností a kontinuálne vzdelávanie.

● OnkoForum.sk - online diskusná platforma pre onkologických pacientov.

Bratislava 7. apríla (OTS) - A aj vďaka verejno-prospešnej finančnej zbierke DEŇ NARCISOV je táto pomoc veľmi intenzívna a účinná. 29. ročník zbierky sa bude v uliciach slovenských miest a obcí konať 10. apríla.Na Slovensku ročne pribúda približne 40 000 onkologických pacientov. Žiaľ, takmer každý z nás pozná niekoho, koho postihlo toto náročné ochorenie. Pripnutím žltého kvetu narcisu vyjadrujeme ľuďom s rakovinou našu spolupatričnosť a solidaritu, dávame im signál, že na nich myslíme.Deň narcisov nie je len zbierka. Je to aj dôležitý moment, keď si ako spoločnosť uvedomujeme, že rakovina sa nedotýka výlučne pacientov samotných, ale zasahuje aj ich rodiny, priateľov či kolegov.hovorídodáva Kováčová.Deň narcisov je jedinečný v tom, že každý, kto sa chce zapojiť, má viacero možností ako pomôcť. Počas dňa zbierkyoznačení identifikátormi a prispieť im môžete ľubovoľnou sumou do pokladničiek.Prispieť je možné aj online, zaslaním SMS správy, prevodom na účet alebo priamo na webovej stránke zbierky. Konkrétne informácie k jednotlivým možnostiam prispenia sú uvedené na www.dennarcisov.sk – narcis môžete získať v 162 pobočkách za dobrovoľný príspevok do pokladničiek pri pokladniach. Vo vybraných predajniach to bude možné aj cez platobné terminály.– vo viac ako 400 lekárňach Dr. Max môžete prispieť dobrovoľným príspevkom v hodnote od 1 € alebo ľubovoľným násobkom tejto čiastky. Prispieť možno platobnou kartou alebo v hotovosti priamo pri táre (výdajné miesto v lekárni), kde vám lekárnik odovzdá aj symbol zbierky - narcis.Od 7. 4. do 13. 4. môžete prispieť prostredníctvom:● SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 € v sieťach všetkých mobilných operátorov)● Účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454● Naskenovaním QR kódu v aplikácii svojej banky:● Vložením virtuálneho narcisu do košíka v eshopoch: drmax.sk ● V aplikácii čerpacích staníc Orlen https://www.orlen.sk/orlen-app - prostredníctvom darovania bodov priamo v aplikácii (iba 10.4.)● Zaokrúhlením nákupu: na mobilonline.sk lunys.sk je možné zaokrúhliť objednávku ľubovoľnou sumou – pričom celá zaokrúhlená čiastka ide na účet zbierky.● Kúpou zubnej pasty Be You značky Curaprox v stánkoch a v e-shope https://curaprox.sk/shop/zubne-pasty - 2 € z každého predaného kusu venuje Curaprox do zbierky Dňa narcisov.● Kúpou narcisovej kávy - prispieť môžete kúpou limitovanej narcisovej edície kávy Casa Del Caffe na stránke https://casadelcaffe.sk . Celý výťažok z predaja kávy bude venovaný na pomoc onkologickým pacientom.● Všetky formy prispenia nájdete na dennarcisov.sk , pričom aj tu si môžete stiahnuť virtuálny narcis● 65 platobných terminálov Slovenskej sporiteľne a Global Payments v uliciach a u partnerov zbierky● 4 darcovské totemy Slovenskej sporiteľne a Global Payments v stánkoch Ligy proti rakovine vo vybraných obchodných centrách v Bratislave.Počas Dňa narcisov, 10.4., bude tím Ligy proti rakovine prezentovať možnosti prevencie onkologických ochorení ukážkami samovyšetrenia a podávaním praktických informácií v stánkoch:● Bratislava – OC Avion, Eurovea, Nivy od 12.00 do 18.00 h● Pezinok - Radničné námestie od 13.00 do 17.00 h● Martin – OC Galéria od 14.00 do 17.00 h● Banská Bystrica - OC Európa od 12.00 do 18.00 h10. apríla môžete prejaviť svoju podporu ľuďom bojujúcim s rakovinou a symbolicky darovať krv. Práve onkologickí pacienti sú tí, ktorí k svojej liečbe potrebujú pravidelný prísun tejto životodarnej tekutiny od dobrovoľných darcov krvi. Krv darovaná v tento deň bude určená primárne pre onkologických pacientov.Darcovia za darovanie svojej kvapky krvi dostanú narcis. Symbol spolupatričnosti s ľuďmi s rakovinou im pripnú pracovníci v tričkách Dňa narcisov, ktoré sú zároveň identifikátorom dobrovoľníka, v 12 odberných centrách po Slovensku.Doručovacia spoločnosť GLS sa aj tento rok pridala k partnerom zbierky. Ak vám GLS kuriéri budú doručovať zásielku práve na Deň narcisov, pribalia vám k nej aj narcis a informačný leták o projektoch Ligy proti rakovine.Ďalšia doručovacia spoločnosť - DHL - je už viac ako dve dekády dôležitým partnerom Dňa narcisov. Každoročne je nenahraditeľnou pomocou pri doručovaní zásielok s materiálom zbierky všetkým spoluorganizátorom. Aj vďaka DHL sa narcis dostane do všetkých kútov Slovenska.V rámci dlhoročného partnerstva s Fun rádiom sa v Deň narcisov tento rok uskutoční aj špeciálna výzva, do ktorej sa zapoja moderátori Fun rádia.Dve dvojice - Andrea a Tibor a Maca a Expl0ited - vyrazia do ulíc v rôznych častiach Slovenska s pokladničkami a narcismi, aby zistili, komu sa podarí vyzbierať viac. Tento priateľský súboj však nemá porazených – cieľom je motivovať čo najviac ľudí k podpore a ukázať, že každý príspevok má zmysel. Ich putovanie a úsilie budú môcť sledovať aj fanúšikovia na sociálnych sieťach a webe Fun rádia, kde budú môcť v online hlasovaní tiež tipovať, ktorá dvojica bude úspešnejšia.● 900 000 narcisov určených na pripnutie ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi● Vyše 1 000 spoluorganizátorov zastrešujúcich 12 000 dobrovoľníkov po celom Slovensku● Vyše 4 000 pokladničiek● 65 platobných terminálov a 4 darcovské totemyUž desať rokov stojí pri Dni narcisov generálny partner Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá výrazne prispieva k rozvoju a dostupnosti darcovstva. Liga proti rakovine si veľmi váži nielen finančnú podporu, ale aj praktickú pomoc – – od spracovania vyzbieraných príspevkov v hotovosti, cez možnosť bezplatného vkladu vyzbieraných príspevkov na účet Dňa narcisov, umožnenie daru cez bankomaty Slovenskej sporiteľne, až po zapožičanie platobných terminálov a darcovských totemov od Global Payments.Aj tento rok prináša Nadácia Slovenskej sporiteľne možnosť darovania priamo cez internet banking George, kde môžu klienti banky podporiť zbierku prostredníctvom funkcie Chcem pomôcť.dodávaĎalším z partnerov, ktorý Lige proti rakovine pomáha so zbierkou nielen formou jej komunikácie naprieč Slovenskom, ale tiež formou možnosti prijímania vkladov od dobrovoľníkov, je popri Slovenskej sporiteľni aj Slovenská pošta. Dobrovoľníci v rôznych kútoch Slovenska môžu výnos odovzdať aj v jej pobočkách.hovorí● Identifikátor dobrovoľníka: modré tričko s jedinečným číslom dobrovoľníka umiestnenom v strede narcisu v logu Ligy proti rakovine priamo na tričku, s nápisom JA SOM.● Narcis: každoročný symbol zbierky venovaný za dobrovoľný príspevok. Narcis bude charakteristickej žltej farby s kovovým stredom.● Papierová pokladnička bielej farby s oranžovo – modrou potlačou a textom Deň narcisov, 10.4.2025, číslom registrácie zbierky, vydanej Ministerstvom vnútra SR. Každá pokladnička bude zabezpečená 4 ochrannými nálepkami bielej farby s modrým nápisom Deň narcisov. Na každej pokladničke sa nachádza logo Ligy proti rakovine, číslo pokladničky, QR kód a číslo SMS 848.Liga proti rakovine ďakuje každému, kto pripnutím žltého narcisu vyjadrí podporu, podporí nádej a prinesie pozitívnu energiu, ktorú denne všetci potrebujeme v každom uhle pohľadu na život.uzatvára