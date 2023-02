Krištáľové krídlo mieri do finále, nominovaný je i prvý bubeník

Bratislava 15. februára (TASR) – Krištáľové krídlo 2022 sa blíži do finále. Aj v 26. ročníku ocenenie predstaví osobnosti, ktoré majú na svojom pracovnom konte významné úspechy. V kategórii Šport sú medzi tromi nominovanými dvaja hokejisti. Hudobníci dostali opäť väčší priestor, rozdelení sú do dvoch kategórií, v jednej z nich získal nomináciu aj prvý slovenský bubeník. Mená laureátov sa verejnosť dozvie 4. marca.



V kategórii Šport sú nominovanými Zdeno Chára, ktorý vlani ukončil výnimočnú športovú kariéru, a ďalší hokejista Juraj Slafkovský, ktorý ju, naopak, na ZOH v Pekingu odštartoval. "Medzi nimi sa ocitla ďalšia hviezda slovenského i svetového športu, bojovníčka Monika Chochlíková. V roku 2022 na svetových hrách neolympijských športov vybojovala v thajskom boxe zlato," pripomínajú organizátori ocenenia športovkyňu, ktorá je jedinou držiteľkou všetkých štyroch titulov na svete: majsterkou Európy aj sveta v K1 a tiež majsterkou Európy a sveta v thajskom boxe.



V aktuálnom ročníku Krištáľového krídla opäť dostali väčší priestor hudobníci, ktorých rozdelili do dvoch kategórií, Populárna hudba a Hudba. V tej druhej získalo nomináciu virtuózne zoskupenie Janoska Ensemble, ktoré vlani vydalo tretí album The Big B's. "S nadšením ho prijali fanúšikovia i kritici, dosiahol vysoké umiestnenie vo svetových rebríčkoch klasickej hudby a s mimoriadnym úspechom ho predstavili aj na koncertoch v Európe, Ázii i USA," približujú organizátori ocenenia. Druhým nominovaným v silnej zostave je dlhoročný dirigent Bratislavského chlapčenského zboru Gabriel Rovňák ml. Odborná porota ocenila, že v roku 2022 pripravil niekoľko nových častí svojho úspešného vzdelávacieho cyklu Príbeh hudby, ktorý sledujú tisíce mladých prostredníctvom živých koncertov, streamov a televízneho i rozhlasového vysielania. Tretia nominácia patrí Martinovi Valihorovi, prvému slovenskému bubeníkovi, džezmenovi, ktorý dosiahol medzinárodný úspech na svetových scénach.



Kto z celkovo 28 nominovaných v desiatich kategóriách si napokon odnesie sošku Krištáľové krídlo, sa verejnosť dozvie 4. marca v rámci galavečera. Známi budú aj laureáti dvoch Mimoriadnych cien, ktoré udelí Veľká porota. Slávnostný večer odvysiela v priamom prenose RTVS na Jednotke. Všetky nominácie sú dostupné na kristalovekridlo.sk.