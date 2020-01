Na lokalite Machu Picchu budú inštalované bezpečnostné kamery

Lima 22. januára (TASR) - Peruánske úrady nainštalujú na svetoznámej archeologickej lokalite Machu Picchu bezpečnostné kamery. Opatrenie prichádza po tom, ako tieto ruiny starodávneho mesta Inkov nedávno poškodili zahraniční turisti.



"Bezpečnosť na Machu Picchu posilníme nainštalovaním technologicky špičkových kamier," uviedol v utorok pre tlačovú agentúru AFP šéf tohto archeologického parku José Bastante.



Podľa jeho slov bude na troch strategických bodoch citadely, ako aj na okolitých vrchoch s výhľadom na prístupové cesty umiestnených 18 kamier.



"Umožní nám to lepšiu kontrolu návštevníkov, čím sa predíde porušovaniu príslušných nariadení, ako aj rôznym druhom rizika," povedal Bastante. Dodal, že k zvýšeniu bezpečnosti prispeje aj používanie dronov.



Peruánske úrady minulý týždeň deportovali do Bolívie piatich turistov obvinených z poškodzovania Chrámu Slnka v tzv. stratenom meste Inkov a na 15 rokov im zakázali vstup do krajiny.



Machu Picchu, čo v preklade z kečuánskeho jazyka znamená Starý vrch, sú ruiny predkolumbovského inkského kultového mesta v peruánskych Andách. Nachádza sa v horskom sedle 400 metrov nad riekou Urubamba v nadmorskej výške 2430 metrov a zhruba 80 kilometrov severozápadne od mesta Cuzco.



Predpokladá sa, že Machu Picchu dal postaviť Pachacútec Yupanqui približne v roku 1430. Mesto bolo neskôr opustené, úplne schátralo a upadlo do zabudnutia. Ruiny objavil v roku 1911 americký archeológ z Yaleovej univerzity Hiram Bingham.



Od roku 1983 je lokalita na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Návštevy niektorých časti Chrámu Slnka sú zakázané z dôvodu stavu ochrany budovy.



V súčasnosti patrí Machu Picchu medzi najnavštevovanejšie miesta v Peru. Machu Picchu navštívi ročne vyše päť miliónov ľudí. Pre veľký počet turistov sa krajina snaží počet návštev obmedzovať vysokými cenami vstupného.