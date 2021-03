Na Nobelovu cenu mieru za rok 2021 je nominovaných vyše 300 kandidátov

Kodaň 1. marca (TASR) - Na Nobelovu cenu mieru za rok 2021 nominovali do konečného termínu 1. februára celkovo 329 kandidátov, z toho 234 jednotlivcov a 95 organizácií. Ide o dosiaľ tretí najvyšší počet prihlásených kandidátov, oznámil v pondelok Nórsky Nobelov výbor, informovala agentúra AP.



Rekord v počte kandidátov zaznamenali v roku 2016, keď ich nominovali 376.



Medzi nominovanými sú i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Globálna aliancia pre vakcíny a očkovanie (GAVI) za prínos v boji proti pandémii koronavírusu. "Bolo by prekvapivé, keby sa (pandémia COVID-19) neodzrkadľovala i v nomináciách," povedal riaditeľ Nórskeho Nobelovho inštitútu Olav Njölstad podľa stanice ORF.



Mená nominovaných sa udržiavajú v tajnosti minimálne 50 rokov. Môžu ich však zverejniť osoby, ktoré nomináciu navrhnú. Medzi nominovanými sú okrem iných bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská, dlhoročný kritik Kremľa Alexej Navaľnyj, švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, bývalý americký prezident Donald Trump, ako aj hnutie Black Lives Matter zasadzujúce sa za práva Afroameričanov v USA, hongkonské prodemokratické hnutie, Výbor na ochranu novinárov (CPJ), organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), NATO či poľskí sudcovia obhajujúci občianske práva. Za sprostredkovanie série tzv. abrahámovských dohôd o normalizácii vzťahov, ktoré v USA vlani v septembri s Izraelom podpísali Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn, sú nominovaní bývalý poradca Bieleho domu Jared Kushner a americký vyslanec pre Blízky východ Avi Berkowitz.



Vlani získala Nobelovu cenu mieru humanitárna medzinárodná organizácia Svetový potravinový program (WFP) za úsilie v boji proti hladu a potravinovej neistote na celom svete.



Návrhy na laureátov Nobelovej ceny mieru môžu predkladať okrem iných zvolení zákonodarcovia z celého sveta, vlády, akademici, bývalí nositelia tohto ocenenia, zahraničnopolitické inštitúty či členovia Nobelovho výboru.



Laureáti Nobelových cien dostanú zlatú medailu a finančnú odmenu desať miliónov švédskych korún (takmer 945.000 eur). Nobelov výbor ohlási tohtoročného laureáta 8. októbra.