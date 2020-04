Hus divá po prvýkrát zahniezdila aj na Oravskej priehrade

Námestovo 13. apríla (TASR) – Historicky prvýkrát zahniezdila tento rok na Vtáčom ostrove na Oravskej priehrade v Námestove hus divá. Podľa ornitológov je to v horskom oravskom prostredí rarita.



"Husi divé hniezdia na Slovensku už dlhšie, ale je to väčšinou v nížinných oblastiach, či už na Záhorí, v Podunajskej nížine alebo na východe krajiny. Toto je vôbec prvé hniezdenie v takomto horskom prostredí - vo vysoko položenej lokalite v Karpatoch," priblížil riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko Miroslav Demko.



Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade je pôvodná vyvýšenina zatopenej obce Slanica. V 70. rokoch minulého storočia ostrov vyhlásili za chránené územie pre vodné a pri vode žijúce vtáky. Podľa riaditeľa Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava Dušana Karasku však ostrov postupne zarástol a na čas tak stratil svoj význam. "Preto sa Štátna ochrana prírody SR rozhodla ostrov aktívne manažovať, aby bol vhodný na hniezdenie druhov, ktoré sú väčšinou chránené a ohrozené. Na ostrove bol odstránený nálet a postupne sa tu k hniezdeniu vrátili viaceré druhy vodných vtákov, ktorých početnosť a druhová pestrosť je výnimočná nielen na podmienky Oravy či Slovenska, ale aj v rámci strednej Európy," uviedol riaditeľ správy CHKO.



O pravidelné kosenie ostrova sa podľa Karasku starajú profesionálni pracovníci Štátnej ochrany prírody v spolupráci s občianskym združením SOS/BirdLife Slovensko.







Sledovať vodné vtáctvo a život vo vtáčej kolónii bude po novom možné prostredníctvom on-line kamery, ktorú na ostrov montovali v uplynulých dňoch. "Na ostrove sa stále niečo deje. Naháňajú sa čajky, budú stavať hniezda, sedieť na vajíčkach, kŕmiť mladé, je to tam veľmi zaujímavé. Ktokoľvek, kto sa pozrie na našu stránku vtaky.sk, nájde tam link. Treba však byť ešte trošku trpezlivý, kým sa všetko softvérovo doladí," doplnil Demko.