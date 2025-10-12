< sekcia Magazín
Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete
Thajsko stále patrí pre Slovákov v rámci dovoleniek medzi exotiku. Je však cenovo dostupné a ponúka veľa zážitkov, ktoré stoja za to.
Autor Teraz.sk - Michal Runák
Ja som sa vybral na Phuket. Je to hospodárske a turistické centrum a nachádza sa na juhovýchodnom pobreží ostrova vo vzdialenosti 862 km južne od Bangkoku. Má okolo 80-tisíc obyvateľov a okolo neho je ďalších 32 menších ostrovov.
Táto provincia s rozlohou 547 km² sa radí medzi druhé najmenšie provincie v Thajsku. Historicky sa ostrov Phuket nachádzal na hlavnej obchodnej trase medzi Indiou a Čínou. Táto strategická poloha viedla k častým zmienkam o zahraničných lodiach v lodných denníkoch, vrátane lodí z Portugalska, Francúzska, Holandska a Anglicka. Napriek tejto pozornosti rôznych európskych mocností nebol Phuket nikdy kolonizovaný žiadnym európskym národom.
Ubytoval som sa v meste Patong. Leží na západnom pobreží Phuketu a je to hlavné turistické letovisko na ostrove a centrum nočného života a nakupovania. Pláž Patong Beach sa stala obľúbenou u západných turistov a najmä Európanov už koncom 80. rokov 20. storočia. Nachádza sa tu množstvo hotelov a oblasť sa rozrástla na turistické miesto. Bangla Road je obľúbená ulica v tejto oblasti s pulzujúcim nočným životom. K nej sa ešte vrátim.
Môj rezort obklopený kokosovými stromami ponúkal únik od rušných ulíc, keďže sa nachádza na konci rušnej ulice za rohom. Nočný život tak veľmi nerušil spánok hostí. Ak ste však vyšli na ulici o kúsok ďalej, dostali ste sa do víru nekonečných svetiel a rôznych pôžitkov. Dorozumiete sa tu po anglicky, ale veľa bohatých Rusov tu má svoje rezorty a aj turistov z tejto krajiny je tu požehnane. Dokonca na viacerých obchodoch sú názvy v thajskom a anglickom jazyku, ale aj v azbuke.
Jedným z nich sú masáže. Bez nadsádzky - každý tretí obchod bol masážny salón, pred ním sedeli domáce masérky a kým ste po ulici prešli 100 metrov, slovo masssssááááááž vám liezlo neuveriteľne na nervy. Ale olejovú masáž tela za 4 eurá je hriech nevyužiť. Predstavte si 10 hodinových masáží, teda 40 eur. Za tú cenu máte jednu hodinu na Slovensku. Takže áno, toto je vec, ktorá vás poteší. A ak máte radi hluk a nekonečné ponuky na rôzne akcie po baroch, tak to tiež. Každý jeden podnik na Bangla Road láka turistov na nejaké akcie, stačí si len vybrať. Okrem toho množstvo stánkov s oblečením, jedlom a ďalšími službami. Stačí jedna prechádzka a atmosféra sa vám okamžite dostane pod kožu.
Po ceste narazíte aj na množstvo cestovných kancelárií. Phuket ponúka vďaka svojej polohe rôzne výlety, ja som využili tri. Prvým bola návšteva slonieho parku. Tých je v Thajsku mnoho, na Phukete tiež. Jeden z nich Kerchor som s tým, že ponúkne nevšedný zážitok a veru tak aj bol.
V Thajsku nie je problém s masovým úhynom slonov, ale existuje problém s ich zneužívaním v turistickom a drevárskom priemysle, čo vedie k ich nezdravým podmienkam a traume. A práve v reakcii na to vzniká stále viac rezervácií, ktoré slony zachraňujú, poskytujú im prirodzené prostredie a chránia ich blaho. Kúpať sa s nimi, dostať božtek čvachtavý a kŕmiť ich, pričom bolo zrejmé, že sloníky sú šťastné, to je na nezaplatenie. Zážitok na celý život.
O deň neskôr som sa vybral na ostrov Jamesa Bonda. Domáci tak toto miesto volajú od polovice 80. rokov, vtedy sa tu točila v poradí deviata Bondovka s názvom Muž so zlatou zbraňou. Fanúšikovia tejto série si isto vybavia jaskynný úkryt zločinca Francisca Scaramangu a ikonickú skalu trčiacu z mora. Na ďalší deň som vyrazil na Phi Phi. Nachádza sa tu ďalšie ikonické miesto, pláž Maya Bay. Preslávil ju film Pláž v hlavnej úlohe s Leonardom DiCapriom. Ak máte problém s cestovaním na lodi, výlet určite neodporúčam, trvá to hodinu a pol a iba tam, veľké vlny však dotvárajú atmosféru. Mimochodom, cestovky v Patongu ponúkajú rôzne ceny výletov, jeden stojí zhruba 70 eur na hodinu, ale nekupujte hneď v prvej. Treba chodiť až kým nenatrafíte na lepšiu cenu.
Celkovo je Phuket očarujúci a Patong je dobrá poloha aj preto, lebo v blízkosti sú viaceré pláže. Tá hlavná Patong Beach je najväčšia, ale zďaleka nie najkrajšia. Mopedom som za 10 minút dorazil na kopec, odkiaľ sa asi 15 minút pešo nachádza Freedom Beach. Ponúka krásne scenérie a je vhodná na plávanie i potápanie. Neďaleko je aj pláž Tri Trang. Je to malá tichá a čistá piesočnatá pláž so sprchami, plážovými ležadlami a pohovkami, obedovými stolmi a stanmi a všetko je zadarmo. A napokon do 20 minút sa dostanete aj na Kamala Beach, ďalšiu nádhernú pláž s piesočnatým povrchom a vodou, do ktorej vlezú aj tí najväčší „zmrzlinári.“
Samozrejme Thajsko ako také, to je aj bohatá a chutná kuchyňa, pre mnohých patrí medzi najlepšie na svete. Ale o tom snáď nabudúce.
