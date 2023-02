Na Pohode 2023 vystúpi hudobníčka a producentka Arca

Bratislava 24. februára (TASR) – Na tohtoročnej Pohode sa predstaví aj hudobníčka a producentka Arca. Ako informoval šéf festivalu Michal Kaščák, koncert umelkyne z Venezuely uzavrie program na festivalovom hlavnom pódiu.



Arcu si vybrala Björk ako dvornú producentku a spolupracovníčku pre jej albumy Vulnicura (2015) a Utopia (2017). Spolupracovala aj s FKA Twigs, Kelela, Blood Orange, Frank Ocean, Sega Bodega či Shygirl, ktorá tento rok taktiež vystúpi na letisku v Trenčíne. Jej hudobný rukopis mohli fanúšikovia počuť aj vo viacerých remixoch, napríklad v Rain On Me od Lady Gaga. "Má za sebou aj remixy pre Deftones, Laurie Anderson alebo Tirzah," približuje festival.



Dodáva, že tvorbu Arcy je ťažké zaradiť do jedného štýlu, keďže v nej môžete počuť IDM, experimental, industrial hip-hop, reggaeton, techno aj avant pop. "Nechcem byť viazaná na jeden žáner. Nechcem byť označená ako jedna vec," hovorí umelkyňa, ktorá svojou tvorbou výrazne zaujala v roku 2012 vydaním EP Stretch 1 a Stretch 2. Nasledujúce albumy sa stali kultovými nahrávkami: &&&&& (2013), Xen (2014), Mutant (2015), Arca (2017), KiCK i (2020) - nominovaný na Grammy v kategórii Najlepší tanečný/elektronický album a KiCK iii (2021).



Arca pochádza z venezuelského Caracasu, momentálne žije v Barcelone. Búra mýty a predsudky nielen v hudbe, ale aj sexualite či orientácii. Umelkyňa, ktorá sa sama definuje ako nebinárna trans žena, sa postará o záver Pohody 2023 na hlavnom pódiu. "Okrem veľkého umeleckého prínosu pre celý festival má toto potvrdenie aj podstatný symbolický význam, a to zvlášť v situácii, v akej sa po teroristickom útoku na Zámockej ulici nachádza celé Slovensko," komentuje Kaščák koncert Arcy. Podľa neho bola prvou umelkyňou, ktorú na rok 2023 oslovil. "Booking neprebiehal ľahko vzhľadom na veľký záujem o jej umenie nielen medzi hudobnými podujatiami. Som hrdý, že práve Arca ukončí tohtoročnú Pohodu," uzavrel.



Festival sa uskutoční na trenčianskom letisku 6. až 8. júla.