Na Pohodu príde krstný otec punku Iggy Pop

Bratislava 11. novembra (TASR) - Americký rockový spevák Iggy Pop je ďalším potvrdeným účinkujúcim multižánrového festivalu Pohoda 2025. "Krstný otec punku sa po 19 rokoch vracia na Slovensko," potvrdzujú organizátori festivalu.



Iggy Pop založil v roku 1967 formáciu The Psychedelic Stooges, v októbri 1967 si upravili názov na Iggy & The Stooges. V auguste 1969 vydali prvú LP platňu The Stooges. V 70. rokoch dvakrát prerušili činnosť, príčinou bola Iggyho závislosť od drog. Surový rockový štýl kapely a živelný prístup neskôr ovplyvnili veľa rockových nasledovníkov, medzi svoje vzory ju uvádzala napríklad slávna Nirvana.



Hoci sa Iggy Pop k domovskej kapele niekoľkokrát vrátil, pod svojím umeleckým menom vydal až 19 platní. "Akoby mu však stále chýbali hudobní ´parťáci´ na tvorbu, a tak sa spájal s mnohými," pripomínajú organizátori a spomínajú Kate Pierson z kapely B-52's (skladba Candy, 1990), Josha Homma z Queens Of The Stone Age (album Post Pop Depression, 2016) či dlhoročného kamaráta Davida Bowieho (albumy The Idiot, Lust for Life, 1977).



Najväčšej slávy sa paradoxne dočkal až v roku 1996 vďaka kultovému filmu Trainspotting. "Ten reinkarnoval skladbu Lust for Life z už spomínaného rovnomenného albumu z roku 1976 a vyniesol ju na špičku britského hudobného rebríčka a do zoznamu 500 najlepších skladieb všetkých čias," dodáva Pohoda k umelcovi s otvorenou náručou pre mnohé žánre a subžánre vrátane grunge, pop, jazz, art rock či new wave. "To ho radí medzi skutočných hudobných inovátorov, ktorí svojím prístupom k hudbe vydláždili cestu novej generácii muzikantov a muzikantiek," poznamenáva festival. Organizátori ďalej pripomínajú, že práve Iggy Pop vynašiel stage-diving, a označujú speváka s nezameniteľným hlasom za jedného z najlepších live performerov vôbec.



V januári 2023 vydal Iggy Pop v poradí 19. štúdiový album Every Loser, na ktorom sa vracia k svojim rockovým koreňom. Hosťovali na ňom rockeri ako Chad Smith z Red Hot Chilli Peppers, Duff McKagan z Guns N´Roses, Stone Gossard z Pearl Jam či už zosnulý bubeník Taylor Hawkins z Foo Fighters.



Organizátori festivalu avizujú, že na koncerte "krstného otca punku" odznejú hitovky, ale aj mladšie skladby z ostatného albumu Iggyho Popa. Ďalšie nové mená by mali zverejniť ešte tento týždeň. V poradí 29. ročník Pohody sa bude tradične konať na trenčianskom letisku 10. až 12. júla 2025.