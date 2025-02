Na Slovensko prichádza šou Flying to SanRemo

Bratislava 13. februára (TASR) - Šou z Talianska pod názvom Flying to SanRemo prinesie na Slovensko viaceré talianske hity z najznámejšieho talianskeho hudobného festivalu v podaní festivalovej legendy Fiordaliso a talianskych spevákov. SanRemo šou predstavia 2. marca v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). TASR o tom informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Najpopulárnejšia hudobná súťaž, ktorá sa od roku 1951 koná každý rok v talianskom kúpeľnom meste Sanremo, priniesla hudobnému svetu nejedného interpreta či nejeden hit. Keďže ide o súťaž talianskych skladieb, súťažia v prevažnej väčšine talianski interpreti. A práve populárni profesionálni vokalisti Francesco Filizzola, Monica Harem, JJ Vianello, Manuela Prioli v sprievode stredomorského slnečného orchestra spolu s ikonou festivalu vyrazili na európske turné, aby predstavili fanúšikom mimo Talianska svoj pohľad na najväčšie hity festivalu.



Najväčšou hviezdou tejto šou je deväťnásobná účastníčka festivalu SanRemo, legendárna Marina Fiordaliso, známa pod umeleckým menom Fiordaliso, ktorá ponúkne nielen svoj najväčší hit z roku 1984 Non Voglio mica la luna, ale aj ďalšie pôvodné legendárne piesne ako Fatti Miei či Volando Sognando. Producenti šou prisľúbili aj novú verziu megahitov L'italiano a Volare, chýbať nebudú ani najznámejšie talianske skladby ako Azzuro, Felicita, Il Ragazzo della via Gluck, Ci Sara či Come Vorremashed.



Šou Flying to SanRemo s kúzlom Dolce Vita vtiahne diváka do atmosféry pôvodného festivalu 80. rokov s obľúbenými pesničkami, dobrou náladou, "glamourom" a kúzlom talianskej elegancie. To všetko v sprievode orchestra Veri Italiani, zloženého z hudobníkov s veľkým talianskym srdcom, medzi ktorými sa vyníma najmä saxofonista a flautista Davide di Gregoria, pravidelný účinkujúci na SanRemo festivale, známy ako dlhoročný spolupracovník Andreu Bocelliho.