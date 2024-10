Na Slovensku odštartovala národná spevácka súťaž Gospeltalent Junior

Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku odštartovala v nedeľu (20. 10.) národná spevácka súťaž Gospeltalent Junior pre deti od štyroch do 14 rokov. Projekt nadväzuje na predošlé ročníky hľadania hudobných talentov Gospeltalent, pričom prvýkrát sa zameriava na deti. TASR o tom informoval Lukáš Marťák z občianskeho združenia (OZ) Dobrý svet, ktoré súťaž organizuje.



Dieťa môže do súťaže prihlásiť rodič, respektíve zákonný zástupca, opatrovník alebo s jeho súhlasom iný dospelý, napríklad učiteľ. "Zapojiť sa dá s interpretáciou piesne, ktorú obsahom možno zaradiť medzi gospelovú tvorbu," priblížili organizátori s tým, že zapojiť do súťaže sa dá cez webovú stránku www.gospeltalent.sk.



Spomedzi všetkých prihlásených skladieb vyberie širšia odborná porota semifinalistov v rámci troch vekových kategórií štyri až sedem rokov, osem až 11 rokov a 12 až 14 rokov. Tí z nich, ktorí v semifinálovom internetovom hlasovaní získajú od fanúšikov najviac hlasov, postúpia spoločne s držiteľmi odborných nominácií do národného finále, tvrdí OZ.



"Pätnásťročný príbeh Gospeltalentu priniesol množstvo nádeje, radosti a podpory naprieč rodinami na Slovensku i v Čechách. Po úspešných ročníkoch projektu pre dospievajúcich a dospelých hudobníkov však cítime, že je čas vytvoriť priestor pre najmenšie talenty a povzbudiť ich k systematickej práci na rozvoji speváckeho nadania," povedala hudobníčka a dramaturgička Diana Rauchová, ktorá pri Gospeltalente stojí od jeho začiatkov ako odborná garantka.



Celoslovenskú súťaž po štyroch etapách ukončí živé národné finále 2. marca budúceho roka. V živom prenose rozhodne hlavná odborná porota o šestici laureátov. "Novinkou súťažného ročníka je prítomnosť mentorov, s ktorými súvisí hlavná cena pre šesticu laureátov. Pôjde o skúsených umelcov, ktorí s laureátmi nahrajú duetá v originálnej úprave, pričom pred nahrávaním im v spolupráci s produkčným tímom poskytnú poradenstvo a odborné vedenie," uviedlo združenie.



Všetci finalisti vo veku od osem rokov podľa organizátorov získajú automaticky bezplatnú účasť na týždňovom gospelovom bootcampe s hudobnými profesionálmi. Kemp sa uskutoční budúce leto v Tatrách. Finalisti vo veku od štyroch do siedmich rokov dostanú vecné odmeny.



Projekt Gospeltalent Junior patrí do rodiny národných súťaží Gospeltalent, ktoré od roku 2009 pomáhajú začínajúcim interpretom v rozbehu hudobnej cesty. Ako prvá sa víťazkou Gospeltalentu stala speváčka a skladateľka Sima Magušinová.