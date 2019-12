Na Slovensku vyšlo Zweigovo varovanie, Pred búrkou preložil J. Banáš

Bratislava 14. decembra (TASR) - Najprekladanejší slovenský spisovateľ Jozef Banáš, ktorého diela vyšli v 13 jazykoch, sa najnovšie zaradil aj medzi prekladateľov. Vydavateľstvo Ikar prinieslo na knižné pulty Banášov preklad eseje rakúskeho autora Stefana Zweiga "Pred búrkou". Slovensko sa tak stalo prvou krajinou, okrem Zweigovho rodného Rakúska, v ktorej bola táto doposiaľ neznáma esej publikovaná. Knihu uviedol do života v piatok (13. 12.) v Bratislave rakúsky novinár Franz Eder.



"Jozef Banáš akoby tušil, že je najvyšší čas začať šíriť toto varovné dielo. Je symptomatické, že veľký humanista Zweig sám podľahol vojnovému štvaniu a stal sa jeho súčasťou. Preložiť autora s takým komplikovaným jazykom, aký má Zweig, je majstrovský kúsok, ku ktorému treba Banášovi zablahoželať," uviedol v príhovore Eder.



Esej s pôvodným názvom Vor dem Sturm napísal Zweig v roku 1915. Po prvý raz vyšla po viac ako 100 rokoch v rakúskom vydavateľstve Edition Roesner v Kremsi v roku 2018. Banáš sa s týmto textom zoznámil počas štúdia materiálov k románu "Prebijem sa!" o Štefánikovi. "Obaja boli rovesníci, Zweig sa snažil monarchiu udržať, Štefánik, naopak, rozbiť. Z eseje je jasné, že obaja mali na mnohé udalosti vedúce k vypuknutiu prvej svetovej vojny diametrálne iný názor, predovšetkým na postavenie slovanských národov v monarchii," poznamenal autor bestsellerov, ktorého knihy preložili do nemčiny, češtiny, poľštiny, ukrajinčiny i do jazyka hindu.



"Po prečítaní eseje Vor dem Sturm mi bolo jasné, že ju musím preložiť, pretože tento text je varovaním. So znepokojením som si uvedomil, že najmä nemeckými a rakúsko–uhorskými médiami vyvolávané protislovanské a protiruské štvanie viedlo napokon k prvej svetovej vojne," uviedol pre TASR Banáš.