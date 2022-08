Na slovenský knižný trh pribudli viaceré novinky

Bratislava 15. augusta (TASR) – Novinky z oblasti spoločenského románu, historickej romance, Darinho diára či príbehu pre mladších čitateľov z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Známy Brazílčan Paulo Coelho je autorom spoločenského románu Cudzoložstvo. Linda má 31 rokov a v očiach druhých vedie dokonalý život, žije vo Švajčiarsku, jednej z najbezpečnejších krajín sveta, má stabilné manželstvo, milujúceho muža, milé, dobre vychované deti a prácu novinárky, na ktorú sa nemôže sťažovať. Zrazu si uvedomí, že jej život je jednotvárny a predvídateľný. Už nedokáže predstierať, že je šťastná, v skutočnosti prepadla príšernej apatii. Všetko sa zmení, keď stretne bývalého priateľa zo školských čias.



Nezabudnuteľný darebák je názov historickej romance z pera Angličanky Emily Sullivan. Lottie Carlislová má plné zuby plytkej londýnskej smotánky a toho, ako sa jej strýko Alfred ustavične mieša do života. Dá jej ultimátum – buď si vyberie manžela, alebo to strýko urobí za ňu. No vášnivá a nespútaná Lottie si nedá rozkazovať. Vymyslí riskantný plán, ako sa vyhnúť nechcenému vydaju. Zničí si povesť poriadne šťavnatým škandálom, potom sa utiahne na vidiek a tam si bude žiť po svojom ako spokojná stará dievka. Jej plán má však drobný háčik.



Rok podľa Dary 2023 je diárom známej speváčky Dary Rolins. Je už jej siedmym diárom a toto číslo zdobí aj jeho obálku. Číslo sedem má magický význam, je synonymom štvorlístka, je číslom úspechu, víťazstva a v mnohých civilizáciách sa považuje za šťastné číslo s veľkou energiou. Má veľký význam aj pre Daru. Diár na rok 2023 dostal úplne novú grafickú podobu, ktorá však zachováva základné prvky, na aké boli fanúšikovia zvyknutí.



Aristoteles a Dante objavujú hlbiny neznáma je najnovšou knihou amerického autora Benjamina Alire Sáenza. Píše sa rok 1988, Aristoteles Mendoza a Dante Quintana sú do seba zamilovaní, no trápi ich pocit neistoty z toho, aká budúcnosť ich vzťah čaká. Potrebujú zistiť, ako ochrániť ich vzájomnú lásku a vybudovať si vzťah vo svete, ktorý, ako sa zdá, spochybňuje ich samotnú existenciu. Autor dostal do jednej knihy tému homofóbie, rasizmu, sexizmu, smútku, chybného vzdelávacieho systému, sexuálnej orientácie a jej skúmania.