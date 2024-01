Na TV obrazovkách má premiéru Divoká príroda Slovenska s N. Marvenom

Bratislava 1. januára (TASR) - Britský dokumentarista Nigel Marven nakrútil film o divokej prírode Slovenska. Svetovú premiéru dokumentu "Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom" odvysiela v pondelok RTVS na Dvojke.



Zámerom projektu bolo ponúknuť slovenskému i svetovému publiku pohľad na divočinu v srdci Európy pod vedením skúseného producenta a režiséra. "Pán Nigel Marven vyprodukoval za svoj život asi 150 rôznych dokumentárnych filmov z celého sveta. Medzi jeho najznámejšie filmy patrí napríklad Prehistorický park a Putovanie s dinosaurami, 12 rokov spolupracoval aj s Davidom Attenboroughom," približuje manažér projektu, koproducent a kameraman Milan Kánya tvorcu filmov o divokej prírode, scenáristu, prezentátora a dobrodruha.



Dodáva, že myšlienka vznikla pri Marvenovej prvej návšteve Slovenska v lete v roku 2021. "Keď videl, akú máme krásnu prírodu, sám navrhol, či by sme si vedeli predstaviť spraviť dokumentárny film o Slovensku," uviedol pre TASR ku genéze filmu Kánya. Marvena podľa neho zaujíma všetka biodiverzita, jeho nový film však nie je len o zvieratách. "Určený je pre každého, kto rozmýšľa, kam by sa išiel pozrieť do nejakej peknej krajiny."



Britského dokumentaristu, ktorý ukazuje vo svojich filmoch krásy krajín pre potenciálnych turistov z celého sveta, na Slovensku zaujal tiež fakt, že ide o krajinu s najväčším počtom hradov a zámkov na obyvateľa na svete. "Viacero príbehov je spojených s nejakým špeciálnym druhom zvieraťa a zároveň hradu a zámku, na ktorom žije," dodáva Kánya k filmu, ktorý bude podľa slov koproducenta dobrá reklama pre Slovensko a jeho krásy. "Zároveň si myslím, že veľká časť ľudí zo Slovenska, čo ten dokument uvidia, bude prekvapená, aké druhy zvierat u nás žijú," uzavrel Kánya.



Premiéru filmu Nigela Marvena Divoká príroda Slovenska uvedie televízna Dvojka o 20.10 h. Po nej odvysiela aj film o filme.











Trailer filmu: