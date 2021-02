Na Valentína vydáva skupina IMT Smile videoklip hitu Opri sa o mňa

Bratislava 12. februára (TASR) – Valentínsky darček v podobe piesne a videoklipu hitu Opri sa o mňa v netradičnej podobe pripravila pre fanúšikov skupina IMT Smile. Jeho autormi sú Ivan Tásler a Vlado Krausz. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Rok 2020 bol pre skupinu IMT Smile v zamení výberu hitov za obdobie 1998 – 2020. Ten sa, samozrejme, nezaobišiel bez raritných nahrávok. Jednou z nich je aj skladba Opri sa o mňa, tentoraz však s číslovkou 2 a live verziou z bratislavského klubu Babylon z apríla roku 2004. Archívne zábery predstavujú vtedajšie zloženie skupiny, v ktorej boli Ivan Tásler, Miro Tásler, Viktor Špak, Tomi Okres, Marián Slávka, Stano Kociov a Peter Lipa ml.



„Je to stále pokračovanie nášho príbehu, príbehu IMT Smile. Som veľmi rád, že tento príbeh má toľko zaujímavých kapitol. Jedna z nich sú tieto rarity a nahrávky z koncertov. Tiež ma teší, že je to príbeh spojený s obrovským množstvom ľudí, kde každý priniesol to svoje. Aj táto verzia je toho dôkazom. A keďže o dva dni je Valentína, je to náš darček pre všetkých, ktorí majú radi hudbu IMT Smile,“ uviedol pre médiá Ivan Tásler.



Príbeh pokračuje, pretože IMT Smile pracujú na nových skladbách. „Chceli by sme v tomto roku, v jeho prvej polovici vydať nový album. Robíme na ňom, skladáme, nahrávame. To je to, čo môžeme robiť, teda pracovať na novom albume,“ dodal líder kapely.