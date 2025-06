Na východe Slovenska sa stretnú desiatky mladých hudobníkov

Košice 21. júna (TASR) - Koniec júna a začiatok júla budú v Košiciach a okolí opäť patriť mladým spevákom a hudobníkom. V poradí 17. ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník sa uskutoční od nedele (22. 6.) do nedele 6. júla na viacerých miestach. TASR o tom informoval mediálny manažér festivalu Svjatoslav Dohovič.



„Verím, že rovnako ako počas predchádzajúcich rokov nám diváci aj v tomto zachovajú svoju priazeň. Organizácia a príprava takéhoto podujatia, na ktorom sa stretáva vyše dvesto hudobníkov z Poľska, Slovenska a Ukrajiny, nie je jednoduchá a každoročne sa o tom presviedčame. Sme radi, že sa nám to napokon aj v tomto roku podarilo najmä vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, ako aj ďalších partnerov,“ hovorí riaditeľ festivalu a umelecký vedúci orchestra Musica Iuvenalis Igor Dohovič.



Na festivale sa okrem organizátora predstaví päť domácich zoskupení - miešaný spevácky zbor Technickej univerzity v Košiciach Collegium Technicum, Edevart Orchestra, sláčikové kvarteto Fusion Bows, spevácky zbor Septemthillis a ženský spevácky zbor Saria Silvis. Z ukrajinského Užhorodu príde Orchester ľudových nástrojov Virtuózi Zakarpatska a z Poľska festivalovým divákom dobre známy Sliezsky komorný zbor Ad Libitum.



Okrem viacerých košických mestských častí zavítajú festivalové koncerty aj do obcí Bohdanovce a Skároš. Aj v tomto roku pripravujú organizátori populárny Sviečkový koncert, ktorý sa prvýkrát uskutoční v Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici v Košiciach. Súčasťou programu je aj ďalšie pokračovanie projektu festivalu s názvom Spoluprácou k novým objavom o vzdelávaní a spolupráci mladých umelcov.



Vyvrcholením festivalu bude v nedeľu 6. júla v košickom kostole Premonštrátov galakoncert veľkého festivalového medzinárodného orchestra a zboru. Počas doterajších festivalov na ňom zazneli mnohé hity svetovej klasickej vokálno-inštrumentálnej tvorby. V tomto roku siahli organizátori po diele, ktoré vzniklo v roku 2010 – Magnificat nórskeho skladateľa Kim André Arnesena. Sólistkou koncertu bude sopranistka Michaela Várady, dirigentskú taktovku bude mať v rukách Igor Dohovič.



„Som presvedčený, že aj toto dielo, rovnako ako diela klasikov, ktoré už na festivalových galakoncertoch odzneli, prinesie divákom silný umelecký zážitok v spojení s duchovným prostredím chrámu a že mladí hudobníci na nich prenesú množstvo pozitívnej energie,“ dodáva Igor Dohovič.



Festival s podporou partnerov organizuje košický sláčikový orchester Musica Iuvenalis, ktorý pôsobí pri Základnej umeleckej škole Márie Hemerkovej.