Nadácia Krištáľové krídlo podporila útulok Tuláčik
Golf, solidarita a pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Aj o tom bol jubilejný piaty ročník Krištáľové krídlo Charity Golf Cup, ktorý opäť spojil ľudí ochotných pomáhať.
Autor OTS
Bratislava 1. júna (OTS) - Kým po minulé roky turnaj podporoval najmä ľudí v náročných životných situáciách, tentoraz výťažok z greenu pomôže zvieratám bez domova. Charitatívny turnaj Nadácie Krištáľové krídlo sa uskutočnil v piatok 29. mája 2026 v Penati Golf Resort.
Počas dňa plného skvelých športových výkonov a výnimočnej atmosféry sa podarilo vyzbierať krásnych 6460 eur. Celá táto suma poputuje Občianskemu združeniu Útulok Tuláčik, ktoré sa s obrovským nasadením venuje záchrane nemých tvárí, ich liečbe a hľadaniu nových, milujúcich domovov. Spojenie s týmto útulkom nie je náhodné – zakladateľka združenia Jana Kokavcová bola nominovaná na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2025 v kategórii Filantropia.
„Som nesmierne vďačná, že aj tento rok môžeme vďaka silnej komunite okolo Krištáľového krídla pomôcť dobrej veci. Tento ročník patril zvieratám, ktoré si prešli krutosťou alebo samotou, a verím, že vyzbieraná suma im uľahčí cestu za lepším životom,“ neskrývala radosť Katarína Srkala, správkyňa Nadácie Krištáľové krídlo.
Tradícia s hlbokým odkazom
Nadácia Krištáľové krídlo sa od svojho založenia v roku 2014 zameriava na pomoc rodinám, detským pacientom s mentálnym či telesným znevýhodnením, zdravotníckym zariadeniam a seniorom. Tento rok sa organizátori rozhodli podať pomocnú ruku do sveta zvierat. Každodenný boj útulkov o prežitie a dôstojný život psov či mačiek bez domova je totiž príbehom obrovskej empatie a vytrvalosti, ktoré nadácia dlhodobo vyzdvihuje.
„Veľmi si vážime, že Nadácia Krištáľové krídlo sa rozhodla podporiť práve naše občianske združenie. Každá pomoc znamená pre naše zvieratá novú nádej, bezpečie a šancu na lepší život. Ďakujeme všetkým partnerom, účastníkom a organizátorom za ich podporu a veľké srdce,“ uviedla s dojatím Jana Kokavcová, zakladateľka OZ Útulok Tuláčik.
Šport, pohyb a prominentní hráči na greene
Krištáľové krídlo Charity Golf Cup si za uplynulé roky získal výnimočné postavenie nielen medzi milovníkmi golfu, ale aj medzi ľuďmi, ktorí veria, že úspech má najväčší význam vtedy, keď sa oň vieme podeliť. Ani tento rok na greene nechýbali známe slovenské osobnosti zo sveta športu, kultúry a spoločenského života.
Svoj golfový talent a chuť pomáhať na turnaji predviedli aj Richard Lintner, Filip Tůma a Ján Pardavý, ktorí zároveň patrili medzi najlepších hráčov turnaja. Veľkou podporou pre účastníkov turnaja boli aj športovkyňa a členka správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo Danka Barteková a speváčka Emma Drobná. Popri golfovom turnaji sa účastníci turnaja mohli zúčastniť aj cyklotúry po okolí Šajdíkových Humeniec, ktorou ich sprevádzala autorka projektu Krišťáľové krídlo a predsedníčka správnej rady Nadácie Krištáľové krídlo Mária Vaškovičová.
Poďakovanie partnerom
Veľká vďaka patrí všetkým partnerom, ktorí podporili nielen toto podujatie, ale aj charitatívne ciele Nadácie Krištáľové krídlo. Ďakujeme spoločnostiam Respect Slovakia, Magna Energie a NAY a. s. za finančnú podporu. Ceny pre hráčov darovali laureát Krištáľového krídla, výtvarník Vít Bojňanský, Coop Jednota Slovensko s.d., Premium Brands, Royal Bays Golf, Velocity. Nápoje a občerstvenie počas turnaja zabezpečovali Hubert J.E., Urpiner BanskoBystrický pivovar, Nestville Whisky, Goral Master, Kofola, Rajec, Premium Brands a Wine expert.