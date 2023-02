Nájdeš si aj ty svoj „match“? Zaži rande ako z filmu so Cinema City

Bratislava 13. februára (OTS) - Dokonalé rande ako z filmu sa môže z filmového plátna veľmi jednoducho presunúť priamo do tvojho života. Cinema City opäť spúšťa úspešnú online zoznamovaciu hru pre nezadaných, ale aj zadaných. Možno to budeš práve ty komu sa podarí nájsť toho pravého partnera na romantické rande v kine. Výnimkou nie sú ani zadaní, ktorí si v hre môžu otestovať, ako dobre poznajú svoju polovičku. Chop sa príležitosti, nájdi svoju partnerskú zhodu, zapoj sa do súťaže o rôzne ceny a zaži neopakovateľné rande.Postup ako sa zapojiť do hry je veľmi jednoduchý. Stačí, keď sa stihneš zaregistrovať do 19. februára na www.randeakozfilmu.sk prostredníctvom e-mailovej adresy či existujúceho profilu na Facebooku. Počas hry zodpovieš 10 otázok a na základe zhodných odpovedí sa ti zobrazia účastníci, ktorí sa k tebe najviac hodia. Stačí už len vybrať tú správnu osobu, pozvať ju na rande a počkať či tvoje pozvanie schváli tlačidlom „Potvrdiť rande“. Okrem rande si vo dvojici spoločne vychutnáte aj výherný kupón, ktorý sa odvíja od vašej percentuálnej zhody. Aby ste si k sebe naozaj našli cestu, platný výherný kupón bude pozostávať z dvoch častí. Jednu budeš mať ty a druhú tvoja spriaznená duša.Pre páry platia podobné pravidlá ako pre SINGLES. Jeden z páru sa zaregistruje a zodpovie rovnako 10 otázok. Po zodpovedaní otázok pošle svojej polovičke pozvánku do hry, kde taktiež zodpovie tie isté otázky. Čím väčšia zhoda sa vám podarí, tým hodnotnejšiu výhru si odnesiete vďaka unikátnemu kódu.Na výherných kupónoch pre zadaných si môžeš nájsť zľavy na DUET MENU vo výške 70%, 50% a 25% a pre singles je pripravená výhra vo forme 1+1 2D vstupenka zadarmo a taktiež zľavy do výšky 70%. Hlavnou výhrou však bude spoločne strávený čas v Cinema City, kde zažiješ RANDE AKO Z FILMU po boku svojej spriaznenej duše. Nájdi tú svoju aj ty!