Nájdime hrdinov v sociálnych službách

Bratislava 28. apríla (OTS) - Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE spozná aj tento rok hrdinov v sociálnych službách. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike vyhlasuje celoslovenskú anketu a hľadá najlepších pracovníkov v sociálnych službách. Témou 6. ročníka ankety DOBRÉ SRDCE je „Domov“ ako miesto či priestor, kde prijímateľ dostáva sociálnu službu. Víťazov jednotlivých kategórií sa dozvieme na slávnostnom Galavečere 22. septembra 2025 v Starej tržnici v Bratislave.. To je motto šiestej edície celonárodnej Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Tento ročník sa začal prvým zasadnutím odbornej poroty, v ktorej sú tak ako v minulom roku predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Dana Grafiková, členka Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Zuzana Haladová, predsedníčka Slovenskej komory Sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Martina Ondrejková, prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Božena Bušová a predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová. Ročník 2025 má vo svojej edícii šesť súťažných a jednu nesúťažnú kategóriu. Do ankety DOBRÉ SRDCE môžete prihlásiť zamestnancov zo sociálnych služieb v kategóriách opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, sociálny pracovník, iný odborný pracovník, manažér, poskytovateľ a výnimočný prínos pre sociálne služby. Prihlasovanie bude aktívne od 1.5. až do 12.6. 2025 a to cez elektronickú prihlášku na www.dobre-srdce.sk uviedla autorka projektu a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.Víťazov ankety sa dozvieme na slávnostnom Galavečerev Bratislave. Záznam Galavečera odvysiela. Autorom ocenenia - sklenenej plastiky je Jakub Sojka. Réžie príbehov finalistov sa opäť ujme Branislav Gotthardt a galavečer bude v réžii Ladislava Halamu moderovať Martin Nikodým.Generálneho partnerstva sa aj v tomto roku zhostila spoločnosť Hartmann Rico. Hlavným partnerom sú lekárne Dr. Max. Mediálnu podporu poskytnú partneri STVR, rádio Melody, TASR a odborný magazín Medicína. Všetky informácie nájdete na https://www.dobre-srdce.sk/