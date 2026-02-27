< sekcia Magazín
Najkrajšie Balady Pavla Hammela vychádzajú na LP a CD
Pavol Hammel sa na dramaturgii titulu veľmi aktívne podieľal a výsledkom je kompaktná zostava 12 hudobných periel na LP verzii a 18 na rozšírenej CD verzii.
Bratislava 27. februára (TASR) - Najkrajšie Balady Pavla Hammela vychádzajú na LP a CD kompilácii Balady Best Of. Ako už názov napovedá, je to kompilácia najkrajších Hammelových romantických piesní a balád. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Pavol Hammel sa na dramaturgii titulu veľmi aktívne podieľal a výsledkom je kompaktná zostava 12 hudobných periel na LP verzii a 18 na rozšírenej CD verzii. Pre milovníkov tvorby tohto nenapodobiteľného barda je to skutočná lahôdka.
„Z výberu piesní na tento album mám mimoriadnu radosť. Dúfam, že aj fanúšikovia či fajnšmekri, ale venujem ho najmä tým, ktorí poznajú len tri moje pesničky,“ vyjadril sa Pavol Hammel s humorom jemu vlastným.
Vinylová kompilácia ponúka 12 skladieb, sú nimi Stretnutie s tichom, Zrnko piesku, Ľahký kabát mladosti, Vták do smutných počasí, Láska, vojna atď., Záverečná, Dnes už viem, Mimochodom, V záhrade ružového zámku, Túlavý psík, O láske a Až dospievam poslednú.
Na CD je bonusom ďalších šesť skladieb Podnájom, S rukami vo vreckách, S holubom na hlave, Z ďatelín, Balada o smutnom Jánovi a Žijem rád.
