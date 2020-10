Najlepší nápad 2020 môže pochádzať aj zo Slovenska

Vek, študent a angličtina

Empowerment – budovanie silnej komunity aj prostredníctvom moderných technológii, čím získajú ľudia priestor na to, aby sa mohli tiež zapojiť.

Vzdelávanie – ako sa čo najefektívnejšie a najjednoduchšie vzdelávať v rámci akademickej pôdy, ale i mimo nej. Zdielať medzi sebou informácie, učivo a vzdelávací obsah a zapojiť do toho aj ďalších študentov.

Čistá voda – aby bola voda dostupnejšia a zároveň zabezpečiť aj jej udržateľné hospodárenie. Momentálne je s nedostatkom vody veľký problém po celom svete a treba s tým niečo robiť. Nájsť riešenie môže byť obrovskou výzvou pre študentov, ale nie je to nemožné.

Energetika – hovorili sme o udržateľnosti a tá sa týka aj samotnej energie. Vytvoriť technologické riešenie, vďaka ktorému sa optimalizuje využitie energie v rámci celej školy? Napríklad aplikácia na to, aby upozornila ľudí v prípade, ak nechajú zapnuté svetlo, alebo inovatívny nápad pre nabíjanie zariadení a mnohé iné.

Kariéra – pomôcť pri hľadaní pracovných príležitosti nielen sebe, ale aj ostatným. Vytvorenie komunitného priestoru, kde si môžu študenti navzájom vymieňať názory, nápady o svojej budúcnosti. Môže to byť aplikácia, ktorá pomôže uchádzačom o prácu aj tým, že sa spoja s bývalými zamestnancami.

Body & Mind – treba sa starať aj o psychickú a fyzickú pohodu svojho okolia. Aktuálne sa veľa hovorí o duševnom zdraví, čo tak využiť technológie aj na jeho zlepšenie?

Dostupnosť – medzi nami sú ľudia, ktorí to nemajú jednoduché a nedokážu sa dostať na miesta, ktoré sú pre zdravých ľudí úplne bežné. Často sa na to zabúda. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je vo vašom meste či univerzite riešená bezbariérovosť? Ako sprístupniť priestory pre všetkých a zabezpečiť všetkým rovnaké príležitosti bez ohľadu na to, či má niekto zdravotný problém alebo nie?

Smart mestá – veľa sa hovorí o smart riešeniach. Ako je na tom vaša univerzita a mesto? Vymyslieť môžete invenčné spôsoby, ako podporiť pozitívnu urbanizáciu.

Klíma – obrovský problém, ktorým sa už dlhodobo zaoberá aj Európska únia. Bojujte o zmenu podnebia aj vy. O klimatických zmenách a ich negatívnych dopadoch na naše životy čítame dennodenne. Čo môžete teda urobiť pre ľudstvo a našu planétu?

Bratislava 5. októbra (OTS-Martina Baumann) - Byť súčasťou niečoho veľkého je výzva a vôbec po prvýkrát majú šancu aj študenti zo Slovenska ukázať, čo sa v nich skrýva a bojovať o svoje sny prostredníctvom medzinárodného programu, ktorý hľadá inovátorov s nezvyčajnými, no užitočnými nápadmi či už pre svoju školu, komunitu, mestečko alebo aj pre celý svet a po prvýkrát vôbec majú šancu aj študenti zo Slovenska.Dobrý nápad nemusí zostať len vo vašej hlave, môžete sa s ním podeliť a posunúť ho na ďalší level. Red Bull Basement nehľadá profesionálov, naopak dáva šancu mladým ľuďom, ktorí chcú zmeniť svet k lepšiemu a chcú robiť niečo, čo má zmysel. Hľadá inovátorov s netradičnými riešeniami – nápadmi. Podobné podujatia sú práve pre študentov vynikajúcim spôsobom, ako na seba upozorniť. Ukázať, čo v sebe človek skrýva, aký má talent a nápady, ako mu záleží na životnom prostredí. Prostredníctvom tejto iniciatívy môže ale mladý človek stretnúť ďalších ľudí, ktorí sa majú s čím podeliť - so svojimi nápadmi, skúsenosťami a elánom. A napokon možno stretne svojho budúceho zamestnávateľa.znie vo výzve organizátora, aby sa prihlásilo čo najviac študentov. A tak vďaka podobným platformám môžu vyniknúť projekty študentov na medzinárodnej úrovni, pričom sa ich môžu ujať napríklad veľké zahraničné firmy alebo organizácie. Po škole nie je jednoduché zaujať práve takéto firmy a tu sa budúcim absolventom ponúka jedna z príležitostí.Aké sú podmienky, aby sa mohli prihlásiť aj slovenskí študenti? V prvom rade je to minimálny vek od 18 rokov, ďalej musí byť súťažiaci aktívnym študentom niektorej z vysokých škôl a je potrebné ovládať anglický jazyk. Ako prihláška poslúži krátke (do 1 minúty) natočené video, ktorým súťažiaci odprezentuje svoj nápad. Video je potrebné natočiť v angličtine, prípadne vložiť do videa anglické titulky. Vo videu by mala odznieť hlavná myšlienka skvelého nápadu a predstava, čo chce študent dosiahnuť. Spracovanie videa tak nie je dôležité, dôležitý je nápad! Súťažiacim môže byť jednotlivec alebo tím zložený z dvoch ľudí. Toto všetko treba stihnúť do 25. októbra 2020.A kto rozhoduje? Hlasovanie pre verejnosť bude spustené od 26. – 29. októbra, čím sa vybrané nápady posúvajú do ďalšieho kola. V ňom už rozhodnú lokálni rozhodcovia. „“ informuje organizátor súťaže na svojej stránke. Tých najlepších čaká globálny workshop. Víťaz získa balíček šitý na mieru tak, aby mohol ďalej realizovať svoj nápad a pomáhať.Ryan Bolton/Red Bull Content PoolPri užitočných nápadoch netreba nejaké špeciálne kritériá, ak však študenti potrebujú pomôcť, aby sa vedeli zorientovať, môžu ich inšpirovať nasledujúce kategórie pre tento rok. Témy sa týkajú najmä udržateľnosti a pozitívneho dopadu na svet.Inšpiráciou môžu byť i minuloročné nápady kreatívnych študentov. Zaoberali sa problematikou duševného zdravia, ekológie, udržateľnosti, efektívneho vzdelávania a inými oblasťami a vďaka ich riešeniam pomohli nielen svojim spolužiakom, ale aj ostatným. Netradičnými projektmi dosiahli zlepšenie daného problému vo svojej komunite, priniesli investorov a pomohli zlepšiť kúsok sveta.Tím z Indie dokázal so svojím nápadom preraziť ďalej – premeniť energiu z chôdze na elektrinu. EnergyBrid získal podporu od samotného Googlu, čím našiel i ďalších investorov. Len 20-ročná študentka zas vytvorila platformu, ktorá pomáha študentom redukovať odpad. Študenti z Kanady si posvietili na duševné zdravie a vymysleli VR aplikáciu, ktorá pomáha študentom v boji proti úzkosti. Austrálsky tím riešil správne návyky a problematiku nás mnohých – držať sa dobrých návykov. Ich aplikácia „miniRabits“ má pomôcť študentov ľahkou a zábavnou formou vytvárať si dobré návyky. Namiesto bifľovania dosiahli to, že študenti spoločne pracovali medzi sebou. Okrem toho začali viac cvičiť a venovať sa joge. Víťazstvo si minulý rok odniesla aplikácia Audvice z Rakúska, ktorá zhromažďuje učebné materiály pre študentov a pedagógov v audio forme na jednej platforme.Najlepší nápad tohto roka tak môže pochádzať aj zo Slovenska. Prihlášku do Red Bull Basement nájdete TU