Najlepšia ABBA revival show príde do Bratislavy

Bratislava 19. marca (TASR) - Výročie hitu Waterloo, s ktorým švédska skupina ABBA vyhrala pred polstoročím Eurovíziu, pripomenie koncert The Show - a Tribute to ABBA. Na Slovensku sa projekt, ktorý má schválenie samotnej legendárneho švédskej skupiny, predstaví 27. apríla v Bratislave. "V kapele hrajú aj hudobníci, ktorí hrali s ABBOU, či už na ich posledných albumoch alebo posledných koncertoch," uviedla na utorkovej tlačovej konferencii PR manažérka Andrea Čurná.



"Na tejto šou máte možnosť zažiť vystúpenie, aké by ste zažili v 70., 80. rokoch, v replikách originálnych kostýmov kapely ABBA, skladby sú v modernejšom zvuku," poznamenala Čurná s tým, že modely kostýmov sú schválené pôvodným návrhárom.



Švédska speváčka Cecilia Maria Elisabeth Blomberg sa k úspešnému revival projektu pridala v roku 2009. "Odvtedy som mala možnosť precestovať celý svet, od Filipín cez USA až po Brazíliu, na mnohých miestach som mala možnosť zdieľať túto krásnu hudbu," povedala Blomberg, ktorá na pódiách vystupuje v úlohe pôvodnej členky skupiny Agnethy Fältskog.



Jessica Maria Stendahl je súčasťou projektu od roku 2013. Koncertovanie po celom svete aj tejto švédskej speváčke potvrdilo, že fenomén ABBA milujú ľudia v rôznych častiach sveta. "Od detí až po najstaršie vekové kategórie," poznamenala umelkyňa, ktorá spieva part Anni-Frid Lyngstad.



Projekt sa od začiatku snaží priniesť čo najvernejší zážitok z koncertov, speváčky sa chcú čo najvernejšie podobať Agnete a Anne-Fride. Cieľom všetkých štyroch protagonistov je, aby boli čo najvernejšou kópiou slávnej skupiny. "Hudbu skupiny ABBA máme v sebe, všetci pochádzame zo Švédska, aj to prenáša autenticitu zážitku. Vyrastali sme s hudbou skupiny ABBA, máme ju v kostiach," podčiarkla Blomberg s tým, že speváčky na koncerte podporuje fantastická kapela a úžasní vokalisti. "Venujeme pozornosť detailom, frázujeme ako pôvodní speváci, snažíme sa mať aj podobnú výslovnosť ako mala ABBA."



Švédske speváčky najúspešnejšej revivalovej skupiny tiež navnadili zástupcov médií na ich bratislavský koncert ukážkou z hitu Mamma Mia. Avizovali, že v Peugeot aréne zaznejú aj Dancing Queen či Chiquitita. "Diváci opakovane chodia na našu šou, snažíme sa meniť repertoár, ale niektoré pesničky sú v programe stále ako napríklad Dancing Queen. Tento rok je špeciálny, pretože máme 50. výročie, snažíme sa vybrať aj zo starších pesničiek, aby sme ukázali celú púť hudby skupiny ABBA," avizujú speváčky.