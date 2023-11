NAJLEPŠIA MEDOVINA SVETA je Medovina Barrique z Apimed

Dolná Krupá 3. novembra (OTS) - Rodinné Medovinárstvo Apimed v Dolnej Krupej, získava dlhoročne tie najprestížnejšie ocenenia na medzinárodných súťažiach, medzi stále sa rozširujúcou konkurenciou medovinárov.“ hovorí Peter Kudláč majiteľ Medovinárstva Apimed. „.“Naša novinka medové frizzante „Buble Bee“ bola ocenená za unikátnu technológiu výroby, keď získala 1. miesto v kategórii Zelené podnikanie v envirosúťaži Atlas 2023 organizovanej VÚB bankou.dodáva Peter Kudláč.Medovinárstvo Apimed otvorilo v roku 2019 jedinečný zážitkový areál Medolandia v Dolnej Krupej, ktorý ponúka svojim návštevníkom veľa možností na zoznámenie sa s medovinou, medom, včelími produktami a životom včiel. V letnom období je najväčším lákadlom romantické Rozárium Márie Henriety Chotekovej s tisíckami ruží a Včelárium so stovkami ďalších kvitnúcich rastlín. Od jesene do jari dominujú v návštevnosti Medolandie zážitkové degustácie medovín s majstrom medovinárom. Návštevník má celoročne možnosť zažiť komentované prehliadky exkluzívnych priestorov Medovej veže, degustačnej miestnosti s obrovitým včelím plástom, podzemných pivníc s archívom fliaš, či Salónika Ružovej grófky. Skvelý gastronomický zážitok môžete okúsiť v štýlovej reštaurácii Mária Henrieta, vsadenej do pôvodných 200 ročných priestorov.Putovný pohár za Najlepšiu medovinu sveta, bol doteraz vystavený v zážitkovom areáli Medolandia v Dolnej Krupej, kde si ho mohli návštevníci pozrieť. „hovorí Mária Kudláčová.dodáva Mária Kudláčová.