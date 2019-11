Najlepšie weby majú Jaslovské Bohunice, Trenčín a Prešovský kraj

Bratislava 13. novembra (TASR) – Najlepšiu webovú stránku spomedzi slovenských obcí majú Jaslovské Bohunice, spomedzi miest a mestských častí mesto Trenčín a spomedzi krajov Prešovský samosprávny kraj. Celkové víťazstvo a hlavnú cenu Grand Prix eSlovensko si vybojovalo mesto Trenčín. Vyplýva to z výsledkov 16. ročníka súťaže ZlatyErb.sk, ktoré vyhlásili v stredu v rámci medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.



V kategórii obcí sa na druhom mieste umiestnilo Nitrianske Pravno, nasledujú Valča, Ľubica a najlepšiu päticu uzatvárajú Špačince. V kategórii miest a mestských častí patrí druhé miesto Novým Zámkom, tretie miesto sa ušlo bratislavskej mestskej časti Petržalka, za ktorou sa umiestnili Levice a Nitra. V kategórii krajov skončil druhý Trenčiansky samosprávny kraj a tretie miesto získal Nitriansky samosprávny kraj. Ten zároveň dostal cenu aj za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv na Slovensku.



Za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv bol ocenený dlhoročný spolupracovník Únie miest Slovenska (ÚMS) Augustín Mrázik.



Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasujú každoročne ÚMS a eSlovensko spoločne so Združením informatikov samospráv Slovenska a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách, hlavnú cenu súťaže GrandPrix eSlovensko získava stránka s najvyšším hodnotením zo všetkých kategórií. Víťaz GrandPrix eSlovensko je zároveň nominovaný na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award, ktorú vyhlasuje české Združenie Zlatý erb.



Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota hodnotila 61 kritérií v 11 kategóriách.