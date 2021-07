Najmódnejšie sandále na leto – prehliadka modelov

Bratislava 30. júla (OTS) - Existuje niekoľko druhov sandál, s rôznym druhom zapínania, s podpätkom, či bez, v rôznych prevedeniach a materiáloch. Ako si vybrať modely sandálov tak, aby boli vhodné zdravotne a zároveň boli trendy a módne?Medzi aktuálne trendy sandále patria všetky s viazaním okolo nohy. Môžu sa viazať až ku kolenu, prípadne len v okolí lýtka, no vyzerá to vždy nesmierne sexy a žensky. Dôležité je pri výbere takýchto sandálov, aby ste volili kúsky, ktoré majú spevnenú pätu. Takéto sandále omnoho lepšie poskytujú nohe stabilitu a chránia ju pri pohybe. Rovnako je dôležité sledovať si aj hrúbku podrážky, pretože v tenkých podrážkach budete cítiť každú nerovnosť terénu.Medzi ďalšie obľúbené kúsky patria tie, ktoré obsahujú transparentné časti. Pokiaľ volíte sandále na podpätku, ktoré majú transparentné remienky, snažte sa voliť čo najlepší sklon. Skontrolujte si, aby topánky nemali príliš úzky remienok v oblasti prstov a aby mali polohovateľné zapínanie v oblasti priehlavku. Vďaka tomu budú topánky omnoho pohodlnejšie.Skvelou voľbou pre trendy sandále sú modely na platforme. Takéto masívne sandále sú veľmi obľúbené, pretože vám pridajú centimetre, no pritom sú pohodlné. Voľte podrážky, ktoré sú mäkké a dostatočne pohodlné na každodenné nosenie a zamerajte sa aj na kvalitu materiálu – zvoľte radšej textilné remienky, v ktorých sa vám noha nebude natoľko potiť a nebudú vás tlačiť.Zo zdravotného hľadiska je výber jednoduchý – omnoho lepšie sú sandále nízke, teda takmer bez podpätku. Sú vhodnejšie zo zdravotného hľadiska a na bežné nosenie sú ideálnou voľbou, najmä pokiaľ majú stabilnú pätu a dostatočne pevnú podrážku. Čo sa týka trendov, v tomto smere je to 50:50 pre vysoké aj nízke sandále. Napriek tomu sa však v súčasnosti dostávajú do popredia outfity v štýle ležérnej elegancie, ktoré vyzdvihujú predovšetkým pohodlie pri každodennom nosení.Či už si zvolíte vysoké alebo nízke, môžete si tie svoje vybrať napríklad prostredníctvom internetového obchodu CCC: https://ccc.eu/sk/damske/topanky/sandale . Ak radšej nakupujete v kamennej predajni, nepredstavuje to žiadny problém, pretože CCC poskytuje aj túto možnosť. Vyberať si môžete zo širokej ponuky modelov, od klasických, zdravotne ideálnych, až po najaktuálnejšie trendy, pričom sa tieto kategórie absolútne nemusia vylučovať.Medzi veľmi obľúbené a moderné patria v súčasnosti modely z prírodných materiálov. Tak ako v oblečení sa do popredia dostáva ľan, mušelín, či organická bavlna, pri topánkach sa omnoho častejšie využíva drevo, či korok. Aj textilné súčasti bývajú vyrobené z kvalitnejších materiálov, vďaka čomu sa noha nadmerne nepotí. Takéto kúsky vyzerajú nesmierne dobre, výborne sa kombinujú a zároveň sú nadčasové a nesmierne odolné. Určite si zaslúžia väčšiu pozornosť zákazníkov, a preto vám ich dávame do pozornosti.