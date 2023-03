Väzenie Alcatraz, z ktorého vraj nebolo úniku, zavreli pred 60. rokmi

San Francisco/Bratislava 21. marca (TASR) – V súčasnosti objekt funguje ako turistická atrakcia, ktorú ročne navštívi viac ako 1,4 milióna ľudí. Predtým to bolo ale jedno z najprísnejších amerických väzení, ktoré je opradené mnohými mýtmi a legendami. Tresty si v ňom odpykávali najťažší zločinci vrátane "capo di tutti capi" - obávaného amerického gangstera Al Caponeho.



V utorok 21. marca uplynie 60 rokov od zatvorenia ostrovného väzenia Alcatraz v americkom San Franciscu, z ktorého vraj nebolo úniku.



Názov deväťhektárového ostrova je odvodený od španielskeho slova ALcatraces, čo v preklade znamená pelikán. Pomenovali ho tak v roku 1775 španielski moreplavci podľa vtákov, ktoré tu žili. Postupom času sa názov poangličtil na Alcatraz. V roku 1850 prezidentským príkazom vyčlenili ostrov na vojenské účely.



Kalifornská zlatá horúčka, následný boom rastu San Francisca a potreba chrániť Sanfranciský záliv viedli americkú armádu k vybudovaniu pevnosti na vrchole ostrova. Ostrov bol tiež miestom prvého funkčného majáku na západnom pobreží USA a od roku 1868 sa stal vojenským väzením s prvými odsúdenými.



V roku 1909 armáda zbúrala pôvodnú budovu a jej suterén zostal slúžiť ako základ pre nové vojenské väzenie. Práve táto väzenská budova sa neskôr preslávila ako "The Rock" - Skala. V roku 1933 ostrov previedli pod americkú justíciu na účely Federálneho úradu pre väznice.



Vláda USA modernizáciou väzenia riešila problém so vzrastajúcou kriminalitou počas veľkej hospodárskej krízy a prohibície. V apríli 1934 sa začalo s rekonštrukciou, do ciel zaviedli elektrinu, do okien vsadili mreže, priečky vystužili železom. Navrhnutý bezpečnostný systém nepripúšťal nijaký pokus o vzburu alebo útek. Do stropu miestnosti, kde sa väzni stravovali, boli napríklad namontované zásobníky so slzotvorným plynom a všetky možné únikové cesty zabetónovali.



Prvých väzňov do Alcatrazu transportovali 11. augusta 1934. V tomto roku sa sem dostal aj Al Capone ako väzeň s číslom 85. Svoj pobyt vo väzení znášal veľmi zle. Po siedmich rokoch, šiestich mesiacoch a štrnástich dňoch vyšiel na slobodu ako chorľavý a zlomený človek. Vo väznici si odpykávali tresty aj ďalší neslávne známi zločinci ako George Kelly (gangster z prohibičnej éry) či Robert Stroud (vrah známy ako Birdman z Alcatrazu).



Väzenie bolo určené pre odsúdených, ktorí sa odmietali podriadiť pravidlám a nariadeniam iných federálnych inštitúcií. Priemerne sa v ňom nachádzalo len 260 až 275 väzňov, pričom väzenie malo kapacitu 336 odsúdených.



V Alcatraze mal odsúdený štyri práva - jedlo, oblečenie, prístrešie a lekársku starostlivosť. Všetko ostatné bolo privilégium, ktoré si bolo treba zaslúžiť. Privilégia zahŕňali prácu, korešpondenciu, návštevy rodinných príslušníkov, prístup do väzenskej knižnice a rekreačné aktivity ako maľovanie a hudba.



Počas svojej histórie vo väzení zaznamenali dovedna 14 pokusov o útek. Oficiálne sa z Alcatrazu nikomu nepodarilo utiecť, hoci dodnes sú piati väzni označení ako nezvestní a pravdepodobne utopení. Jedným z mnohých mýtov o Alcatraze je, že kvôli žralokom nebolo možné preplávať z ostrova na pevninu. Hlavnými prekážkami však bola nízka teplota vody, silné prúdy a vzdialenosť ostrova od pevniny.



Väzenie oficiálne zatvorili po 29 rokoch prevádzky 21. marca 1963. Alcatraz bol takmer trikrát drahší na prevádzku ako ktorákoľvek iná federálna väznica. Hlavné náklady plynuli z izolácie ostrova, takže všetko jedlo, zásoby, vodu, palivo bolo treba na ostrov dopravovať loďami. Nemali napríklad ani zdroj pitnej vody a tak museli každý týždeň dopraviť na ostrov takmer jeden milión galónov vody (3,7 milióna litrov). Federálna vláda preto dospela k záveru, že je nákladovo efektívnejšie vybudovať novú inštitúciu.



V rokoch 1969 - 1971 ostrov obsadili Indiáni, ktorí chceli na jeho území vytvoriť indiánske vzdelávacie centrum. Vláda USA, ktorá mala s ostrovom iné úmysly, im po vyjednávaniach pridelila na tieto účely federálnu pôdu v Kalifornii. Od roku 1972 sa ostrov stal súčasťou rekreačnej zóny Golden Gate National Recreation Area. Hlasovaním voličov v San Franciscu bol v roku 2008 odmietnutý návrh na zbúranie pozostatkov svetoznámej bývalej väznice, ktorá sa mala zmeniť na globálne mierové centrum a konferenčné stredisko.



O väznici natočili aj dva známe filmy - strhujúci thriller Útek z Alcatrazu (1979) v hlavnej úlohe s Clintom Eastwoodom a kultovú snímku Skala (1996) s hereckými legendami ako Sean Connery, Nicolas Cage či Ed Harris.







Zdroje: https://www.history.com, https://www.bop.gov/about/history/alcatraz.jsp