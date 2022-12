Najstaršie známe džínsy vyniesli na aukcii neuveriteľnú sumu

Washington 14. decembra (TASR) - Za 114.000 dolárov vydražili najstaršie známe džínsy. Tieto pracovné nohavice boli vyzdvihnuté z lodného kufra vo vraku parníka Central America, ktorý sa v roku 1857 potopil pri pobreží Severnej Karolíny. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Tieto pevné biele banícke nohavice s piatimi gombíkmi boli medzi 270 artefaktmi z obdobia zlatej horúčky, ktoré sa začiatkom decembra predali na aukcii za celkovú sumu takmer milión dolárov, uviedla spoločnosť Holabird Western Americana Collections.



O tom, či majú tieto nohavice spojitosť s otcom moderných modrých džínsov Levim Straussom, sa vedú spory, keďže o 16 rokov predchádzajú prvé džínsy, ktoré v roku 1873 oficiálne vyrobila jeho spoločnosť Levi Strauss & Co so sídlom v San Franciscu.



Podľa niektorých historických dôkazov existuje súvislosť so Straussom, ktorý bol v tom čase bohatým veľkoobchodníkom s textilným tovarom, a tieto nohavice by mohli byť veľmi ranou verziou neskorších kultových džínsov.



Predmetné nohavice boli vyrobené predtým, než sa loď Central America 12. septembra 1857 potopila počas hurikánu. Na palube viezla pasažierov, ktorí začali svoju cestu v San Franciscu a mali namierené cez Panamu do New Yorku. Celkovo vtedy zahynulo 425 ľudí, zachrániť sa podarilo 153 osôb.



Neexistujú náznaky, že by v súčasnosti existovali staršie pracovné nohavice z obdobia zlatej horúčky než tieto, konštatuje The Guardian.