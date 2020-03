Najstarším mužom na svete sa stal 112-ročný Brit

Londýn 31. marca (TASR) - Za najstaršieho muža na svete oficiálne vyhlásila Guinnessova kniha rekordov 112-ročného obyvateľa grófstva Hampshire v Británii. Bobovi Weightonovi odovzdal certifikát v domove pre seniorov personál, pretože platia prísne karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.



Weighton, ktorý má 112 rokov a dva dni, sa prvenstva v dlhovekosti ujal po tom, ako 23. februára zomrel japonský farmár Čitecu Watanabe - dožil sa 112 rokov a 355 dní, informoval v utorok denník The Guardian.



"Nemôžem povedať, že ma smrť predchádzajúceho držiteľa rekordu potešila, ale som veľmi rád, že som prežil taký dlhý život, počas ktorého som spoznal množstvo priateľov," povedal Weighton pri preberaní si certifikátu v meste Alton.



Weighton zažil v rokoch 1918-1920 pandémiu španielskej chrípky a prekonal závažné operácie, ale podľa vlastných slov ešte nikdy nezažil dobrovoľnú izoláciu. "Je to bizarné. S niečím, ako je koronavírus, som sa dosiaľ nestretol. Som trocha frustrovaný, ale sú situácie, keď človek musí jednoducho akceptovať, čo sa deje," povedal.



Weighton sa narodil v meste Hull ako prostredné zo siedmich detí. Má troch potomkov, desať vnúčat a 25 pravnúčat. Až do odchodu do dôchodku v roku 1973, keď mal 65 rokov, vyučoval na londýnskej City University lodné inžinierstvo. So svojou manželkou Agnes, ktorá zomrela v roku 1997, strávil väčšinu času dobrovoľníckymi aktivitami.



Najstarším žijúcim človekom sveta je momentálne Japonka Kane Tanakaová, ktorá v januári oslávila svoje 117. narodeniny.