Najväčší dar je spoločný čas strávený s deťmi

„Mami, tati, poďme sa hrať!“ To je veta, ktorú rodičia často počúvajú od svojich detí. Podľa výsledkov štúdie LEGO® Play Well totiž až 87 % detí chce, aby sa rodina hrala spolu. Každý piaty rodič však priznáva, že sa ako rodina spoločne nehrajú. Spoločnosť LEGO sa preto minulý rok rozhodla spustiť iniciatívu Polhodinu pre rodinu, ktorej cieľom je inšpirovať rodiny k tomu, ako môže čas strávený hrou priniesť významné zmeny a pozitívne ovplyvniť rodinné šťastie.Štúdia tiež ukázala, že hra zohráva kľúčovú úlohu v rodinnom živote. Podľa 91 % rodičov je dôležitým nástrojom pre budovanie vzťahu a spoločných spomienok s deťmi. Napriek tomu mnohé rodiny nemajú na hru dostatok času. Viac než 2 z 3 rodičov uvádzajú, že im v spoločnej hre bránia pracovné vyťaženie a domáce povinnosti. Pre deti je však spoločná hra dôležitým zdrojom pohody a pomáha im cítiť sa šťastnejšie.Vďaka iniciatíve sa spoločnosti LEGO podarilo posilniť vzťahy v rodinách a inšpirovať rodičov k vedomej hre s deťmi.uvádzaDo testovania spoločnej hry sa zapojili aj tri rodiny s deťmi vo veku od 5 do 12 rokov, ktoré sa počas celého roka skúmali jej prínosy pre rodinný život. Spoločnosť LEGO mohla sledovať ich cestu a pozorovať, ako sa postupne vyvíjajú ich rodinné vzťahy.Úspech iniciatívy potvrdila aj mamička Mária, ktorá ocenila, že vďaka LEGO kockám sa do spoločnej hry zapojil aj zaneprázdnený otec:Jednou z aktivít, ktorú si rodiny počas testovania spoločnej hry vyskúšali, bol deň v réžii detí. Tie si samy naplánovali program a viedli priebeh hry. Dať deťom z času na čas priestor na rozhodovanie odporúča aj detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková, podľa ktorej tým rodič podporí samostatnosť a sebadôveru dieťaťa.dodávaIniciatíva LEGO Polhodinu pre rodinu má za sebou prvý rok a aj naďalej si kladie za cieľ inšpirovať rodičov k vedomému tráveniu času s deťmi a pomáhať im objaviť čaro spoločnej hry, ktorá má pozitívny dopad na rodinnú pohodu.uzatvára