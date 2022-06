Najväčší putovný letný filmový festival cestuje po Slovensku 20 rokov

Bratislava 30. júna (TASR) - Najväčší putovný letný filmový festival Bažant Kinematograf po 20. raz prinesie do slovenských miest filmové zážitky pod hviezdnou oblohou. Filmový retroautobus s kolekciou štyroch slovenských a českých filmov sa tento rok zastaví v 16 mestách a filmové večery ponúkne aj na dunajskom nábreží v Bratislave.



"Filmová púť Bažant Kinematograf 2022 sa začína 1. júla, potrvá do 3. septembra a svoju trasu už tradične doplní aj o festivalové premietania na MFF Cinematik Piešťany," uviedla pre TASR koordinátorka projektu Ľubica Orechovská s tým, že tento rok poputuje k divákom len jeden z dvoch tradičných filmových retroautobusov. "Žiaľ, nestihne absolvovať všetky tradičné letné zastávky. Pevne však veríme, že verní diváci si na trase svoj filmový večer nájdu, či už vo svojom alebo neďalekom meste," dodala.



Dvadsiatu sezónu otvorí na každej zastávke Mimoriadna udalosť, film režiséra Jiřího Havelku, voľne inšpirovaný skutočným príbehom 'splašeného vlaku', ktorý pred pár rokmi v Česku ušiel strojvodcovi aj s cestujúcimi. S rôznymi životnými situáciami sú konfrontovaní aj hrdinovia debutu Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel, veční mladíci, ktorí na pomaturitnom stretnutí po 20 rokoch vyhlásia vojnu kríze stredného veku. Film je adaptáciou Hartlovho rovnomenného knižného debutu a bestsellera. Netradične prebieha aj silvestrovský večer vo filme Známi neznámi, v slovensko-českom remaku úspešnej talianskej snímky Úplní cudzinci (r. Paolo Genovese) v réžii Zuzany Mariankovej. Priatelia sa dohodnú, že vyložia na stôl mobilné telefóny a všetky prichádzajúce hovory či správy budú prijímať spoločne, rozlúčka so starým rokom tak naberie divoké obrátky. Diváci si pod holým nebom budú môcť pozrieť aj pokračovanie komédie režiséra Jakuba Kronera Šťastný nový rok s podtitulom Dobro došli. Tentoraz sa po svojom novoročnom dobrodružstve štyri kamarátky ocitnú v lete v Chorvátsku a robia všetko pre to, aby sa aj tá štvrtá z nich úspešne vydala.



"Aj pandemické okolnosti sa pričinili o to, že náš tohtoročný program tvoria silné divácke filmy, ktoré na svoju kinopremiéru čakali aj dva roky, kým sa kiná rozbehnú v plnej kondícii," poznamenala Orechovská k aktuálnej sezóne letného kina na kolesách, prinášajúcej štyri snímky, ktoré mali v distribúcii na Slovensku aj v Česku veľký ohlas.