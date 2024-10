Najväčší svetelný park WINTER WONDERLAND po prvýkrát na Slovensku

Bratislava 21. októbra (OTS) - WINTER WONDERLAND otvoril svoje brány! Na Dostihovej dráhe v bratislavskej Petržalke sa po prvýkrát rozžiaril žiarivý svet plný zázrakov, rozprávok a fantázie. Najväčší svetelný park v Európe slávnostne uviedli do života raper Ego a Daniela a Veronika Nízlové z dua Twiins. Otvorenie si nenechali ujsť ani Dominika Mirgová, Robo Opatovský či Robo Papp. Vydajte sa na kúzelnú cestu do ríše svetiel, dobrodružstva a zábavy, ktorá poteší malých aj veľkých návštevníkov!Známe osobnosti, nadšené deti, fantastické svetelné inštalácie a neobmedzená zábava! Tak vyzeralo slávnostné otvorenie veľkolepého rozprávkového zábavného svetelného parku WINTER WONDERLAND , aký tu ešte nebol!predstavil parkNa slávnostnom otvorení parku sa stretli mnohé známe osobnosti, ktoré si ho užili spolu s deťmi. Všetkým zaspievali Daniela a Veronika Nízlové z dua Twiins.tešila saJe to nádherné, žiarové a čarovné. Sme fanúšičkami kolotočov, aj keď teraz už tých menej adrenalínových,“ s úsmevom dodala Veronika Nízlová.Krstným otcom jedinečného parku sa stal raper Ego, ktorý prestrihol pásku spoločne s Twiinskami, riaditeľom Závodiska - Dostihovej dráhy Mariánom Šurdom.pozval do parku raperSvetelný park je ideálnym miestom pre rodiny, páry aj priateľov, ktorí hľadajú nezabudnuteľný zimný zážitok. Park ponúka bohatý program, kde sa strieda zábava, dobrodružstvo a vzdelávanie. .Na návštevníkov čakajú okrem rozprávkových zámkov, plesov princezien či podmorskej ríše aj krásne osvetlené rozprávkové kolotoče. Pripravené sú aj svetelné hojdačky, bludisko, kúzelná záhrada plná víl a množstvo ďalších atrakcií.pozval malých aj veľkých do parkuŠkolákov a zvedavé deti poteší prírodovedný chodník, ktorý ich naučí, ako chrániť prírodu aj v meste. Súčasťou WINTER WONDERLAND u bude aj kvalitné občerstvenie, kde si môžete vychutnať teplé nápoje či chutné jedlá. A to všetko za cenu jednej vstupenky! WINTER WONDERLAND priváža do Bratislavy spoločnosť JVS Trade Group, za ktorou stoja veľkolepé projekty ako Šmolkovia-Magický svet, výstavy Cosmos Discovery, Titanic, Tutanchamon či Poklad Inkov. WINTER WONDERLAND bude otvorený každý deň od 15 hod do 21 hodiny. Vstupenky sú k dispozícii online https://www.winterwonderland.sk/vstupenky alebo priamo na mieste v pokladni. Všetky informácie nájdete na https://www.winterwonderland.sk/