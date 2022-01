Duo G. Michael and E. John viedli americký rebríček 30. januára 1992

Bratislava 30.januára (TASR) - V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 30. januára 1962 skupina Joey Dee and The Starliters so skladbou Peppermint Twist (Part 1) . Na prvej pozícii pobudla tri týždne. Bola to najúspešnejšia nahrávka tejto kapely z New Jersey. Zaujímavé bolo zloženie kapely, v šesťčlennej zostave boli až traja speváci. Úspešná pre nich bola hlavne prvá polovica 60. rokov, v singlovej TOP 40 mali päť piesní.



Pesničkár Don McLean viedol rebríček 30. januára 1972 so skladbou American Pie. Na čele bola štyri týždne. Folk-rockový spevák a gitarista Don McLean začínal s muzikou v roku 1963 vo folkových kluboch. Trvalo mu skoro desať rokov, kým sa presadil na americkej scéne. V októbri 1970 vydal debutový album Tapestry. Úspech mu priniesol album American Pie, ktorý vydal v októbri 1971. Veľkými hitmi z neho boli skladby American Pie a Vincent. V singlovej Top 40 mal šesť skladieb.



O desať rokov neskôr viedla americký rebríček Skupina J. Geils Band piesňou Centerfold. Šesť týždňov pobudla na špici. Táto formácia vznikla v Bostone v roku 1967, v novembri 1970 vydali prvý album s názvom J.Geils Band. V roku 1971 mali v singlovej hitparáde prvú pieseň Looking For A Love. Najväčší úspech im priniesol album Freeze Frame, vydaný v októbri 1981, ktorý sa dostal na čelo rebríčka. Rozišli sa v roku 1986, vydali pätnásť albumov a kompilácií. V americkom rebríčku mali desať skladieb, najväčším hitom bola práve pieseň Centerfold.



Hviezdne duo George Michael and Elton John viedlo americký rebríček 30. januára 1992 so skladbou Don't Let the Sun Go Down on Me. Originálnu štúdiovú verziu nahral v máji 1974 Elton John a vyšla na jeho ôsmom albume Caribou. Spolu ju zaspievali aj na koncerte Live Aid v londýnskom Wembley 13. marca 1985.