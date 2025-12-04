< sekcia Magazín
Najväčšie interiérové vianočné podujatie na Slovensku
Dni Vianoc v Inchebe.
Autor OTS
Bratislava 4. decembra 2025 (OTS) – Dni Vianoc v Inchebe neodmysliteľne patria ku koloritu predvianočnej Bratislavy a potrvajú do 14. decembra 2025. Návštevníci tu nájdu stovky predajcov s bohatou ponukou darčekov, príjemnú atmosféru v interiéri bez ohľadu na počasie a zaujímavý sprievodný program.
Darčeky, móda, dekorácie aj unikátne vône
Tento rok môžu návštevníci objavovať tradičné aj originálne darčeky, vianočné dekorácie, ozdoby a doplnky, ktoré zútulnia každý domov. Súčasťou ponuky sú aj kvalitné zimné odevy, kožušiny, kožené výrobky, bižutéria, kozmetika a široká paleta módnych doplnkov. Novinkou je unikátna kolekcia parfumov z Dubaja, ktorá rozvonia celý pavilón.
Každý návštevník navyše získa pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Do tomboly o atraktívne ceny sa môže zapojiť každý návštevník vhodením ústrižku zo vstupenky do žrebovacieho boxu.
Foto: Incheba
Víkendová HANDMADE zóna
Počas víkendov od piatku do nedele bude vystavená tvorba slovenských remeselníkov z rôznych regiónov. Návštevníci si môžu zakúpiť:
Ručne vyrábané dekorácie a vianočné ozdoby,
Foto: Incheba
prírodné vianočné doplnky a drobnosti s dušou tradície.
Foto: Incheba
Tradičné remeslá
Foto: Incheba
V zóne tradičných remesiel nájdete šikovných majstrov z cechu historických remesiel so svojimi ručne vyrábanými produktmi – pravý oravský med, sviečky z včelieho vosku, ručne maľované medovníky, kožené výrobky, maľované obrazy a ďalšie originálne ručné práce.
Chutné dobroty
Foto: Incheba
Vianočnú atmosféru dopĺňajú tradičné aj moderné pochúťky, medzi nimi vianočné koláče, cukrovinky, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické dobroty.
Bezplatné kurzy sebaobrany pre deti, ženy aj seniorov
Foto: Incheba
Organizátori myslia aj na ohrozenejšie skupiny ako deti, ženy a seniorov. Pre verejnosť sú pripravené bezplatné kurzy sebaobrany Kobukrav – Krav Maga v pracovné dni: 11:00, 13:00, 15:00 a cez víkendy: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Mystery boxy
Foto: Incheba
Od 5. decembra je pripravená novinka v podobe Mystery boxov v rôznych veľkostiach. Ich obsah návštevníci objavia až po otvorení.
Výklad z kariet na rok 2026
Veríte, že existuje niečo medzi nebom a zemou? Fascinuje vás intuícia, symboly a tajomné posolstvá kariet? Pre záujemcov je pripravený výklad z kariet na rok 2026, skúsenou veštkyňou.
Praktické informácie
Termín: do 14. decembra 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
• Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
• Piatok: 11:00 – 19:00
• Sobota: 10:00 – 19:00
• Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport, praveslovenske.sk, kamsdetmi.sk
Darčeky, móda, dekorácie aj unikátne vône
Tento rok môžu návštevníci objavovať tradičné aj originálne darčeky, vianočné dekorácie, ozdoby a doplnky, ktoré zútulnia každý domov. Súčasťou ponuky sú aj kvalitné zimné odevy, kožušiny, kožené výrobky, bižutéria, kozmetika a široká paleta módnych doplnkov. Novinkou je unikátna kolekcia parfumov z Dubaja, ktorá rozvonia celý pavilón.
Každý návštevník navyše získa pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Do tomboly o atraktívne ceny sa môže zapojiť každý návštevník vhodením ústrižku zo vstupenky do žrebovacieho boxu.
Foto: Incheba
Víkendová HANDMADE zóna
Počas víkendov od piatku do nedele bude vystavená tvorba slovenských remeselníkov z rôznych regiónov. Návštevníci si môžu zakúpiť:
Ručne vyrábané dekorácie a vianočné ozdoby,
Foto: Incheba
prírodné vianočné doplnky a drobnosti s dušou tradície.
Foto: Incheba
Tradičné remeslá
Foto: Incheba
V zóne tradičných remesiel nájdete šikovných majstrov z cechu historických remesiel so svojimi ručne vyrábanými produktmi – pravý oravský med, sviečky z včelieho vosku, ručne maľované medovníky, kožené výrobky, maľované obrazy a ďalšie originálne ručné práce.
Chutné dobroty
Foto: Incheba
Vianočnú atmosféru dopĺňajú tradičné aj moderné pochúťky, medzi nimi vianočné koláče, cukrovinky, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality či exotické dobroty.
Bezplatné kurzy sebaobrany pre deti, ženy aj seniorov
Foto: Incheba
Organizátori myslia aj na ohrozenejšie skupiny ako deti, ženy a seniorov. Pre verejnosť sú pripravené bezplatné kurzy sebaobrany Kobukrav – Krav Maga v pracovné dni: 11:00, 13:00, 15:00 a cez víkendy: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Mystery boxy
Foto: Incheba
Od 5. decembra je pripravená novinka v podobe Mystery boxov v rôznych veľkostiach. Ich obsah návštevníci objavia až po otvorení.
Výklad z kariet na rok 2026
Veríte, že existuje niečo medzi nebom a zemou? Fascinuje vás intuícia, symboly a tajomné posolstvá kariet? Pre záujemcov je pripravený výklad z kariet na rok 2026, skúsenou veštkyňou.
Praktické informácie
Termín: do 14. decembra 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste
Otváracie hodiny:
• Pondelok – Štvrtok: 11:00 – 18:00
• Piatok: 11:00 – 19:00
• Sobota: 10:00 – 19:00
• Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport, praveslovenske.sk, kamsdetmi.sk