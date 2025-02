Najžiadanejšie kvality uchádzačov: Čo dnes rozhoduje na trhu práce?

Bratislava 18. februára (OTS) - Zatiaľ čo pred desiatimi rokmi bola rozhodujúca predovšetkým odbornosť v konkrétnom remesle, dnes firmy čoraz viac hľadajú niečo navyše. A tým „niečím“ nie sú len technické zručnosti, ale aj schopnosť myslieť, prispôsobiť sa a komunikovať. Aké vlastnosti sú dnes najžiadanejšie?Trh práce je dnes dynamickejší ako kedykoľvek predtým. Talentovaní zamestnanci z tretích krajín prinášajú do firiem nové perspektívy, technológie menia zaužívané procesy a globalizácia stiera hranice medzi pracovnými trhmi.Schopnosť rýchlo reagovať na zmeny je preto zásadná. Či už ide o zavedenie nového softvéru alebo potrebu poradiť si s nástrojom, ktorý vidíte prvýkrát v živote – napríklad so špeciálnymi ER klieštinami , ktoré sú nevyhnutné pri jemnej strojárskej práci. Tí, ktorí sa vedia rýchlo učiť a flexibilne prispôsobiť novým podmienkam, majú na trhu práce jednoznačne navrch.Aj ten najlepší odborník môže stroskotať, ak nedokáže efektívne komunikovať. Firmy dnes oceňujú nielen schopnosť plynulo vyjadrovať svoje myšlienky, ale aj umenie aktívne počúvať a chápať potreby kolegov či klientov.V globalizovanom svete je znalosť jazykov obrovským plusom. Mnohí uchádzači preto investujú do vzdelania a absolvujú efektívny kurz angličtiny , aby si zlepšili svoje šance u medzinárodných zamestnávateľov. Angličtina je dnes pracovným štandardom, no výhodu majú aj tí, ktorí ovládajú nemčinu, francúzštinu alebo španielčinu.Automatizácia a digitalizácia menia trh práce závratnou rýchlosťou. Už nestačí ovládať len základné kancelárske programy – firmy dnes očakávajú znalosť špecializovaných softvérov, analytických nástrojov či programovacích jazykov.Či už sa teda práve uchádzate o nové miesto, alebo len premýšľate, kam posunúť svoju kariéru, tieto vlastnosti vám pomôžu otvoriť dvere k lepším príležitostiam. Stačí na sebe pracovať – a trh práce vás bude chcieť!