Nakrúcanie Ostrova spestrila jedovatá húsenica aj gigantické stonožky

Bratislava 11. marca (TASR) - Takmer štvrť milióna českých divákov už videlo komédiu Ostrov, ktorú tento týždeň odpremiérovali v Bratislave režisér Rudolf Havlík a herečka Jana Plodková. V dobrodružnej romantickej snímke, ktorú nakrúcali mesiac v Thajsku, si zahrala s Jiřím Langmajerom. Prináša príbeh dvoch ľudí, ktorí už nechcú byť spolu a zistia, že hádky a spory sú zbytočné, zvlášť v divočine.



"Janin humor a Jirkova nevrlosť spolu fungujú tak krásne, že mi srdce poskočí vždy, keď ich vidím v spoločnej scéne. Ostrov je dobrodružná komédia v pravom zmysle slova a na svoje si v nej príde každý, kto rád cestuje alebo má jednoducho rád dobrodružstvo a romantiku," hovorí Havlík, ktorý si divákov získal filmami Rozprávky pre Emu, Po čom muži túžia či Bábovky.



Ostrov úspešne plní české kiná od 2. februára. Rozpráva o katastrofálnej dovolenke, ktorá sa pre dvoch rozhádaných manželov skončí niekoľkomesačnou robinsonádou na opustenom tropickom ostrove. Aby sa zachránili a prežili, nezostáva im nič iné, len sa opäť začať počúvať a nájsť k sebe cestu.



Havlík opisuje, že nakrúcanie v džungli a na plážach ostrova znie ako super dovolenka, ale namiesto toho bola filmárom "dopriata" nekonečná každodenná drina. "Nielenže sme museli reagovať na premenlivé počasie a raz nás dokonca museli z ostrova doslovne odtiahnuť pred gigantickou búrkou, ale museli sme sa vyrovnať aj so živočíchmi. Keď strávite na pláži pol dňa, nič si nevšimnete, keď ste tam však mesiac vo dne v noci, zistíte, že divočina existuje aj veľmi blízko exotických rezortov," spomína režisér.



Pridáva aj spomienku na veľmi jedovaté gigantické stonožky scolopendry. Podľa Havlíka ich filmári museli vyháňať z táborov každé ráno. "Sú dlhé až 40 centimetrov, vedia vyliezť na strom a chytiť si netopiera v lete. Na pláži a v džungli sa pohybujú škorpióny, hady, pijavice, obrie pavúky, varany a všetkých zaujíma, čo to tam prišlo za ľudí a čo tam vlastne robia," poznamenal.



Plodková neskúmala vopred, na aké zvieratá sa má pripraviť, aby si zbytočne nevytvárala strach. Zároveň priznáva, že stretnutie s jedovatou húsenicou zamávalo s celým štábom. "Našťastie, všetko dobre dopadlo. Vedeli sme o škorpiónoch, piesočných blchách... ale to všetko tam patrí, my sme boli tou návštevou, ktorá sa musí prispôsobiť," dodala herečka.



Ostrov uvedie do slovenskej kinodistribúcie CinemArt SK vo štvrtok 16. marca.