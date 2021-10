Narodeniny oslavuje Pelé a otvorili aj najdlhší most na svete

Bratislava 23. októbra (TASR) – Český popový spevák a herec VÁCLAV NECKÁŘ patril v ére socializmu medzi hviezdy československého šoubiznisu. Popri sľubne rozbehnutej speváckej kariére bol aj často obsadzovaným hercom. Preslávil sa úlohou vo filme Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky, ktorý získal v roku 1968 Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Hlavná úloha v snímke Skřivánci na niti a rozprávke Šíleně smutná princezna z neho urobili na dlhé roky dievčenský idol. Umelec sa dnes dožíva 78 rokov.



K mladšej generácii populárnych českých hercov patrí JIŘÍ MÁDL, známy napríklad z filmov Snowboarďáci, Gympl či EŠteBák. Narodil sa pred 35 rokmi.



Pelé je považovaný za najlepšieho futbalistu všetkých čias. Brazílčan Edison Arantes dos Nascimento je v rodnej krajine národným hrdinom. Bývalý futbalový útočník počas svojej kariéry strelil 1283 gólov. Jeho dres s číslom 10 nosil neskôr aj Diego Maradona či Ronaldinno. Legendárny Pelé sa dnes dožíva 81 rokov.



Pred 79 rokmi sa narodil americký spisovateľ a scenárista MICHAEL CRICHTON, autor historických a vedecko-fantastických diel ako Jurský park, Hranica času či Smrť Andromeda. Jurský park sa vďaka režisérovi Stevenovi Spielbergovi stal bestsellerom a v roku 1994 získal hneď troch Oscarov.



Koleso patrí medzi najdôležitejšie vynálezy ľudstva. Je staré takmer 6000 rokov. Až do 19. storočia zostalo v nezmenenej – drevenej podobe. Prvú nafukovaciu pneumatiku s ventilom vyvinul v októbri 1887 dovtedy neznámy škótsky veterinárny chirurg JOHN BOYD DUNLOP. Zakladateľ svetoznámeho koncernu na výrobu pneumatík zomrel pred 100 rokmi.



23. október 1956 patrí k čiernym dňom Maďarska. Po masových demonštráciách vypuklo v krajine ozbrojené povstanie proti komunistickému režimu, ktoré neskôr brutálne potlačila sovietska armáda. O 33 rokov neskôr, 23. októbra 1989, vyhlásil predseda maďarského Národného zhromaždenia Mátyás Szürös z balkóna budovy parlamentu slobodnú Maďarskú republiku.



23. októbra 2018 otváral čínsky prezident Si Ťin-pching jeden z najdlhších mostov na svete. Spojil Hongkong s Macaom. Je to 55 km dlhý systém tunelov a mostov. S výstavbou sa začalo v roku 2009.



Pred 146 rokmi sa v Senici narodil politik a právnik VLADIMÍR FAJNOR, ktorý bol okrem iného zástupcom bývalého Československa pri Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu a jedným z tvorcov základov česko-slovenského právneho systému.



JÚLIUS TORMA bol slovenský boxer, ktorý v roku 1948 na Olympijských hrách v Londýne vybojoval historicky prvé olympijské zlato v ľahkej strednej váhe pre Československo. Vo finále nastúpil proti Američanovi Hankovi Herringovi so zlomeným palcom na ľavej ruke. Bol majstrom Európy a desaťkrát majstrom Československa. Zomrel pred 30 rokmi v Prahe.



Pred 30 rokmi získala tenistka Dominika Cibulková svoj prvý titul na okruhu WTA, keď triumfovala na turnaji o Kremeľský pohár v Moskve. Vo finále dvojhry, ako nasadená osmička, prvýkrát v kariére zdolala Estónku Kaiu Kanepiovú.



V kalendári je dnes ženské meno Alojzia. Má staronemecký pôvod a znamená "celá biela". Na Slovensku sa s týmto menom stretávame výnimočne.