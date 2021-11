Narodil sa Alexander Dubček, Česi a Slováci zažili generálny štrajk

Alexander Dubček, foto z archívu Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 27. novembra (TASR) - Alexander Dubček patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Jeho meno sa stalo symbolom obrodného procesu a pokusu o nastolenie socializmu s ľudskou tvárou v roku 1968. Narodil sa pred sto rokmi 27. novembra 1921, zhodou okolností v tom istom dome, v ktorom sa narodil Ľudovít Štúr.Čo sa nepodarilo Dubčekovi v roku 1968, dosiahol zomknutý národ v roku 1989. Pred 32 rokmi sa v bývalom Československu uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk na podporu demokratických zmien v krajine.S Nežnou revolúciou je spätý aj folkový pesničkár, novinár, publicista IVAN HOFFMAN, autor piesne Sľúbili sme si lásku, ktorá sa stala jedným zo symbolov novembrových udalostí z roku 1989. Dnes sa dožíva 69 rokov.Komunistický režim v 50. rokoch tvrdo trestal svojich oponentov, no vykonštruované politické procesy zasiahli aj viacerých funkcionárov. Pred 62 rokmi si rozsudok smrti vypočul tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa Rudolf Slánsky a ďalších 13 činiteľov vrátane Slováka Vladimíra Clementisa. Pred 320 rokmi sa narodil švédsky astronóm a fyzik ANDERS CELSIUS , tvorca teplotnej stupnice, ktorá sa používa dodnes. Ak by žil o 200 rokov neskôr, možno by sa dočkal aj Nobelovej ceny.Práve v roku 1895 totiž švédsky chemik Alfred Nobel podpísal testament, v ktorom ustanovil zriadenie finančného fondu, aby sa z neho po jeho smrti vyplácali odmeny osobnostiam s mimoriadnym prínosom pre ľudstvo. Od roku 1901 sa tak vyplácajú odmeny nositeľom Nobelovej ceny.V roku 1894 sa narodil americký matematik NORBERT WIENER, ktorý je považovaný za zakladateľa kybernetiky.Legendárny čínsko-americký herec akčných filmov a majster bojových umení BRUCE LEE by sa dnes dožil 81 rokov.JIMI HENDRIX je považovaný za jedného z najvýznamnejších a najtalentovanejších gitaristov v dejinách rocku. Narodil sa v roku 1942. Za jeho nečakanou a rýchlou smrťou v roku 1970 stáli lieky, alkohol a drogy.Francúzsky herec MICHAEL VARTAN je známy ako agent Michael Vaugh zo seriálu Alias. Zahral si aj vo filmoch Hmly Avalonu alebo Správna vec. Dnes sa dožíva 53 rokov.Pred 206 rokmi, v roku 1805 vstúpili do Bratislavy napoleonské vojská.Na iný typ misie - objaviteľský - sa vydala pred polstoročím sovietska kozmická sonda Mars 2. Ako prvý umelý objekt dopadla na povrch Marsu presne 27. novembra.Dnešný deň patrí v kalendári Milanom. Toto mužské meno má slovanský pôvod a v preklade znamená "milý".