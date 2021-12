Uplynulo 21 rokov od odstavenia Černobyľu, na svete otvorili prvé kino

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Brodský v komédii Hodíme se k sobě miláčku? so svojou filmovou ale aj reálnou manželkou Janou Brejchovou, foto z archívu. Foto: YouTube

Rakúsky výtvarník, maliar, sochár a architekt Friedensreich Hundertwasser, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke opustené mesto Pripiať, ktoré sa nachádza 3 kilometre od jadrovej elektrárne v Černobyle, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 15. decembra (TASR) - Eiffelova veža, ktorá meria vrátane antény 324 metrov, bola do roku 1930 najvyššou stavbou sveta. ALEXANDRE EIFFEL je staviteľom nielen tejto parížskej dominanty z roku 1889, ale aj jedným z trojice autorov Sochy Slobody. Slávny Francúz sa narodil 15. decembra 1832.V Paríži ešte zostaneme, keďže ubehlo 115 rokov od momentu, kedy tu otvorili prvé kino na svete. Cinema Omnia Pathé malo spočiatku 300 sedadiel pre divákov a nachádzalo sa na bulvári Montmartre.LUDWIK LEJZER ZAMENHOF bol ako chlapec svedkom nezhôd medzi národnosťami na trhovisku. Presvedčený, že dôvodom bol chýbajúci spoločný jazyk, ktorý by nepatril žiadnemu národu, sa popri štúdiu medicíny vrhol do písania prvej učebnice esperanta. Tlačenú podobu dostala v roku 1887. Poľský oftalmológ a filológ sa narodil v roku 1859. Výročie jeho narodenín oslavujú esperantisti ako Zamenhofov deň.Nepochybne ste videli niektorý z filmov ako Skřivánci na niti, Bílá paní, Světáci, Ženu ani květinu neuhodíš, Jakub lhář či Babí léto. Všetky sú spojené s menom legendárneho českého herca VLASTIMILA BRODSKÉHO. Umelec, ktorý na javisku aj vo filme dokázal zaujať svojim prirodzeným herectvom, sa narodil pred 101 rokmi.Brodský vytvoril hlavnú postavu v tragikomickej snímke Farářův konec z roku 1968. Jej režisérom bol EVALD SCHORM, ktorý sa podpísal pod viacero umelecky hodnotných filmov. Tvorbu talentovaného filmového tvorcu utlmila komunistická mašinéria. Jej konca sa už nedožil, zomrel rok pred jej koncom. Dnes by mal Evald Schorm 90 rokov.Nezvyčajné stavby, ktoré pútali pozornosť originálnymi terasami, farebnosťou, hrboľatými podlahami či šikmými oknami navrhoval rakúsky architekt FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER. Pri návšteve Viedne môžete obdivovať jeho diela ako múzeum Kunst Haus Wien, spaľovňu odpadkov HBW Spittelau či známy obytný dom Hundertwasserhaus. Od narodenia umelca dnes ubehlo 93 rokov.V pätnásty decembrový deň roku 1852 sa narodil francúzsky fyzik ANTOINE HENRI BECQUEREL. Spolu s Pierrom a Marie Curieovými sa stal laureátmi Nobelovej ceny za fyziku za objav prirodzenej rádioaktivity. Jeho meno nesie aj jednotka rádioaktivity.Dnešný dátum sa viaže aj k udalosti z roku 2000 kedy Ukrajina definitívne ukončila prevádzku rizikovej jadrovej elektrárne Černobyľ.Pred 102 rokmi sa narodil slovenský herec a člen martinského divadla TIBOR BOGDAN.Bývalá tenistka HENRIETA NAGYOVÁ oslavuje 43 rokov. V rebríčku WTA sa najvyššie umiestnila na 21. priečke.Meniny si dnes pripomínajú Ivice. Toto ženské meno je južnoslovanskou podobou mena Ivana a v preklade znamená Boh je milostivý.