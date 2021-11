Fanúšikovia britského punku dnes blahoželajú Billymu Idolovi

Nedatovaný portrét spisovateľa Marka Twaina. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 10. januára 2016 zľava Simon Kinberg, rižisér Ridley Scott a Michael Schaefer pózujú so Zlatým glóbusom v kategórii najlepší film - muzikál alebo komédia za snímku Marťan na 73. ročníku odovzdávania prestížnych filmových cien Zlatý glóbus v Beverly Hills. Foto: TASR

Na archívnej snímke z 8. augusta 2015 anglický rockový hudobník Billy Idol vystupuje na hudobnom festivale Outside Lands v mestskom parku Golden Gate v americkom San Franciscu. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. novembra (TASR) – Už desať rokov chýba detským i dospelým divákom výtvarník ZDENĚK MILER, tvorca kreslených rozprávok o Krtkovi. V prvej rozprávke z roku 1957 Krtko ešte rozprával, v ďalších dieloch sa jeho slovník zjednodušil na pár detských slov. Rozprávky s Krtkom vznikali celých 45 rokov. Pán Miler sa dožil úctyhodných 90 rokov, no jeho Krtko je večný.Celé generácie mladých čitateľov so zatajeným dychom čítali známe Gulliverove cesty. Autorom jedného z najznámejších dobrodružných diel je írsky prozaik, satirik a básnik JONATHAN SWIFT. Narodil sa 30. novembra 1667.Klasikom dobrodružného žánru bol aj americký spisovateľ a novinár MARK TWAIN, rodným menom Samuel Langhorne Clemens. Na jeho Dobrodružstvách Toma Sawyera či Huckleberyho Finna vyrastali generácie malých čitateľov, ale aj divákov, keďže diela boli sfilmované. Dostupné boli dokonca aj v časoch normalizácie. Mark Twain prišiel na svet v posledný novembrový deň roku 1835.Jeho krédom bolo "no sports" a whisky označoval za skvelú ústnu vodu. Sprevádzala ho neodmysliteľná cigara. Napriek tomu sa dožil deväťdesiatky a pomohol Britom prekonať útrapy druhej svetovej vojny. Jeho gesto vyobrazujúce písmeno "V" ako Victory sa stalo univerzálnym symbolom víťazstva. Britský politik a štátnik WINSTON CHURCHILL, dvojnásobný premiér Spojeného kráľovstva, sa narodil sa 30. novembra 1874.Britský filmový režisér a producent RIDLEY SCOTT sa preslávil filmami ako Votrelec, Gladiátor, Americký gangster či Pavučina lží. Dnes oslavuje svoje 84. narodeniny.Britský hudobník a spevák BILLY IDOL patril k prvej vlne britského punku. Dnes mu jeho fanúšikovia blahoželajú k 66. narodeninám.Koňak značky Debouché z komédie Juraja Herza Sladké starosti patrí k najznámejším hereckým etudám ANDYHO HRYCA. Herec však zaujal v množstve ďalších úloh napríklad v snímkach Utekajme už ide, Rivers of Babylon, či Čierni baróni. Dnes by sa dožil 72 rokov. Zákernej chorobe podľahol 31. januára tohto roku.Pred 32 rokmi sa písala ďalšia kapitola Nežnej revolúcie. Predsedom Slovenskej národnej rady sa po abdikácii Viliama Šalgoviča stal Rudolf Schuster, neskorší slovenský prezident.Meniny oslavujú Andrej a Ondrej. Tento sviatok sa spája s mnohými tajuplnými pranostikami a zvykmi, jedným z nich bolo napríklad aj liatie olova a veštenie budúcnosti.