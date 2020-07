Naša cesta do Chorvátska počas koronakrízy - na čo si dať pozor?

Bratislava 28. júla (OTS) - Už od začiatku roka nám však pandémia rapídne zamiešala karty a my sme do posledného okamihu ani sami netušili, či sa nám nakoniec naše plány podaria. Pozorne sme sledovali situáciu, údaje o počte nových prípadov ako na Slovensku, tak aj v našej dovolenkovej destinácii a tiež informácie o povinnej štátnej, prípadne domácej karanténe.Nakoniec sa situácia ohľadom pandémie stabilizovala a my sme sa tak mohli vydať za naším dobrodružstvom bez toho, aby sme sa po návrate museli podrobiť testom na vlastné náklady alebo niekoľkodňovej, či dokonca týždňovej karanténe. Ani to však ešte nebola výhra, keďže bolo potrebné situáciu sledovať počas celého pobytu, ak by sa rapídne zmenil počet pozitívnych prípadov, alebo v prípade ak by Slovensko zaviedlo nové opatrenia či nariadenia.Naša cesta do Chorvátska viedla naprieč Slovenskom, cez Maďarsko až napokon do oblasti Dalmácie. Z prechodu cez hranice sme mali menšie obavy, keďže to od vypuknutia pandémie bola naša prvá cesta mimo rodnú krajinu, a tak sme úplne nevedeli, čo máme očakávať. Na slovensko-maďarských hraniciach sme sa nestretli so žiadnymi kontrolami, a teda ani s výrazným zdržaním.Iné to už bolo v prípade maďarsko-chorvátskych hraníc, kde sme pobudli približne pol hodinu. Nie preto, že by sa cez hranice hrnulo priveľa ľudí, avšak vychytali sme rad, v ktorom prvé auto nemalo vyplnený vstupný formulár, ktorý je pri vstupe do Chorvátska nevyhnutný.Ide o jednoduchý formulár s vašimi základnými údajmi a inými informáciami, ktorý je voľne dostupný na internete a je potrebné ho pred cestou vyplniť. Ten je následne dôležité ukázať na chorvátskych hraniciach spolu s vašimi občianskymi preukazmi, aby vám hraničná kontrola nerobila žiadne problémy. V opačnom prípade, ak týmto formulárom nebudete disponovať, do Chorvátska vás nepustia a jeho vypĺňanie až na hranici vás bude stáť niekoľko hodín času.Áno, do Chorvátska sa momentálne dá dostať rôznymi cestovnými prostriedkami, keďže ide o obľúbenú a vyhľadávanú dovolenkovú destináciu. My sme však ako najbezpečnejšiu možnosť zvolili cestu autom, aby sme čo najviac eliminovali kontakt s ľuďmi. Navyše sme mali doma len pár mesiacov starého štvornohého kamoša, ktorého sme chceli prvýkrát vyskúšať na tak dlhej ceste. Aj keď sme si ho vybrali spomedzi skladových vozidiel , už po ceste tam nám dokázal, že je skutočne spoľahlivý, a už teraz sa tešíme na všetky ďalšie spoločné dobrodružstvá.Ak by sa ma niekto opýtal, či cestu do Chorvátska odporúčam, povedala by som jednoznačne áno. Obzvlášť, keď nie ste zástancom tak úplne preplnených pláží či hotelových rezortov. Miestna pláž, ktorá bývala po iné roky takmer celá obsadená, dnes zíva prázdnotou, a okrem nás sme na nej videli ešte niekoľko skupiniek, no ani zďaleka nie toľko, koľko ich tu zvykne bývať.Tak, ako sme zvyknutí aj zo Slovenska, je povinnosť nosiť rúška v obchodoch . Vo väčšom supermarkete sme snáď nestretli jediného človeka bez prekrytých horných dýchacích ciest, avšak v menších obchodoch na promenáde (predovšetkým so suvenírmi) to už nie je taká samozrejmosť. My sme však v každom interiéri rúško zodpovedne nosili. Ak ide o situáciu v reštauráciách a baroch, tam majú povinnosť nosiť rúška čašníci, respektíve obsluha.